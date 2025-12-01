Marbella inaugura con una caminata el paseo fluvial del río Guadaiza tras su renaturalización

El Ayuntamiento de Marbella ha inaugurado este lunes junto a vecinos y colectivos educativos el nuevo paseo fluvial del río Guadaiza, un espacio regenerado de ... tres kilómetros de longitud en la zona de La Campana de Nueva Andalucía y que se enmarca dentro del proyecto de 'Renaturalización y Mitigación del Riesgo de Inundación', que ha contado con una inversión de 2,8 millones de euros.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha participado en la caminata junto al teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha destacado que se trata de una actuación «estratégica en sostenibilidad», en la que se han eliminado cerca de 60.000 metros cuadrados de superficie de especies invasoras, principalmente cañas, que «suponían un riesgo añadido ante posibles crecidas del caudal» y se han plantado más de 8.000 ejemplares autóctonos, «favoreciendo la recuperación de la biodiversidad y la creación de refugios para la fauna local».

Noticia relacionada Un proyecto pionero de conservación devuelve la flora y fauna original al río Guadaiza

«Hoy caminamos por un río que vuelve a ser natural, donde se pueden ver tortugas, aves o especies en floración, y lo más importante, que es seguro, accesible y disfrutado por todos», ha señalado la regidora, que ha anunciado que el Consistorio acometerá, con partidas municipales, una nueva fase complementaria que incluirá áreas de descanso, zonas de picnic, bancos, papeleras y juegos infantiles.

Ampliar En la caminata han participado vecinos y colectivos educativos. Josele

Muñoz ha valorado que durante el desarrollo de esta iniciativa se han realizado actividades de participación ciudadana en el que vecinos de todas las edades han asistido a jornadas informativas y talleres educativos, además de la implicación del IES Vega del Mar, instituto que colinda con el río, que ha desarrollado acciones para aprender sobre el ecosistema de este cauce y diseñado incluso refugios para aves. «Todo ello demuestra que este enclave natural lo construimos entre todos y que su cuidado es una responsabilidad compartida», ha subrayado.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y está financiado al 85 por ciento por la UE a través de los fondos Next Generation EU.