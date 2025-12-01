Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha participado en la caminata con la que se ha inaugurado la senda fluvial. Josele

Marbella inaugura con una caminata el paseo fluvial del río Guadaiza tras su renaturalización

Muñoz anuncia una nueva fase complementaria que incluirá áreas de descanso, zonas de picnic, bancos y juegos infantiles

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:28

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha inaugurado este lunes junto a vecinos y colectivos educativos el nuevo paseo fluvial del río Guadaiza, un espacio regenerado de ... tres kilómetros de longitud en la zona de La Campana de Nueva Andalucía y que se enmarca dentro del proyecto de 'Renaturalización y Mitigación del Riesgo de Inundación', que ha contado con una inversión de 2,8 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella inaugura con una caminata el paseo fluvial del río Guadaiza tras su renaturalización

Marbella inaugura con una caminata el paseo fluvial del río Guadaiza tras su renaturalización