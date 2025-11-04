Marbella impulsa el emprendimiento, la sostenibilidad y la innovación con tres eventos estratégicos en noviembre

El asesor responsable de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo, ha presentado hoy tres nuevos eventos estratégicos que se celebrarán durante el mes de noviembre ... en el espacio Marbellup, con el objetivo de seguir consolidando a la ciudad como referente en innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Freijo ha subrayado que «Marbella está batiendo récords de actividad económica y lo está haciendo porque apuesta por el talento, la formación y las ideas que generan impacto». En este sentido, ha destacado que la ciudad cuenta actualmente con más de 15.000 autónomos, 20.000 empresas y 80.000 cotizantes a la Seguridad Social, unas cifras que «avalan la fortaleza del tejido empresarial local y la línea sostenida en el tiempo impulsada por el Ayuntamiento y la alcaldesa, Ángeles Muñoz».

El asesor ha precisado que «estos tres eventos refuerzan el modelo de ciudad creativa y competitiva que queremos seguir potenciando». Ha detallado que el Hackathon, que se celebrará los días 14, 15, 28 y 29 de noviembre, «será una experiencia inmersiva que reunirá a emprendedores, programadores, diseñadores y startups para desarrollar soluciones digitales aplicadas a distintos sectores empresariales. Ha explicado que el evento «va a incluir mentorías técnicas, desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web, sesiones de inspiración y meditación, espacios de networking y premios económicos de hasta 3.000 euros, además de becas formativas y la posibilidad de ser incubados en Marbellup». Ha especificado que el encuentro se estructurará en dos espacios creativos: «IA sin límite», para iniciativas basados en inteligencia artificial» y «Cero IA», un entorno centrado en experiencias humanas sin tecnología.

Laboratorio de emprendimiento

La segunda actividad será 'Marbella StartUp Lab. Laboratorio exprés de emprendimiento', que tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre, y que ofrecerá una experiencia intensiva de 48 horas para la creación y validación de proyectos emprendedores. «Durante todo un fin de semana, los participantes trabajarán en equipos multidisciplinares con el apoyo de mentores expertos, recursos técnicos y asesoramiento personalizado para poner en marcha sus ideas», ha señalado Freijo. El evento concluirá con un pitch final ante un jurado profesional, que otorgará premios de 750, 500 y 250 euros a los mejores proyectos, además de apoyo posterior para su desarrollo.

El tercer encuentro estará dedicado a la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono y se celebrará el 12 de noviembre. Durante la jornada se presentará un documental elaborado con la colaboración de empresas locales, que mostrará casos reales de buenas prácticas medioambientales implantadas en Marbella. El asesor ha precisado que «el objetivo es poner en valor las acciones que ya están realizando muchos negocios de la ciudad y, al mismo tiempo, animar a otras a sumarse a este modelo responsable». La jornada incluirá además una mesa de diálogo y un espacio de networking para fomentar la colaboración entre sociedades comprometidas con el medio ambiente. Todos los detalles de estos eventos, así como los formularios de inscripción, están disponibles en la web oficial www.marbellup.es.