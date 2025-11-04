Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El asesor responsable de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo, ha presentado los eventos. SUR

Marbella impulsa el emprendimiento, la sostenibilidad y la innovación con tres eventos estratégicos en noviembre

El Ayuntamiento organiza actividades para reforzar su «modelo de ciudad creativa y competitiva»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:55

El asesor responsable de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo, ha presentado hoy tres nuevos eventos estratégicos que se celebrarán durante el mes de noviembre ... en el espacio Marbellup, con el objetivo de seguir consolidando a la ciudad como referente en innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Freijo ha subrayado que «Marbella está batiendo récords de actividad económica y lo está haciendo porque apuesta por el talento, la formación y las ideas que generan impacto». En este sentido, ha destacado que la ciudad cuenta actualmente con más de 15.000 autónomos, 20.000 empresas y 80.000 cotizantes a la Seguridad Social, unas cifras que «avalan la fortaleza del tejido empresarial local y la línea sostenida en el tiempo impulsada por el Ayuntamiento y la alcaldesa, Ángeles Muñoz».

