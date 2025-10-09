Marbella se iluminará con los colores de la bandera de España con motivo del Día de la Hispanidad

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Obras e Infraestructuras, iluminará distintos espacios emblemáticos de la ciudad con los colores rojo y ... gualda con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el próximo 12 de octubre, para rendir homenaje a una efeméride que simboliza la historia compartida, la lengua común y los lazos que unen a millones de personas en todo el mundo. Desde el Consistorio se anima además a todos los vecinos a colocar la bandera de España en sus balcones y ventanas como muestra de orgullo y unidad.

En concreto, la Casa Consistorial lucirá tres franjas de color, la superior e inferior en rojo y la central en amarillo; la fuente de las Víctimas del Terrorismo mostrará un perímetro exterior iluminado en rojo y proyectores interiores en amarillo; la fuente de entrada a Puerto Banús combinará ambos colores en su vaso exterior e interior; la fuente del Caballo, situada en la entrada al Casco Antiguo, se engalanará igualmente con los tonos de la enseña nacional; y la fuente de Monseñor Rodrigo Bocanegra, conocida popularmente como El Pirulí, estrenará su alumbrado ornamental luciendo los colores de la bandera española.

Además de este gesto simbólico, Marbella celebrará el Día de la Hispanidad con distintos actos institucionales y culturales. La jornada del 12 de octubre comenzará con la izada de la bandera nacional a las 10.00 horas en la glorieta del Bulevar Alfonso de Hohenlohe, seguida de una misa en la Iglesia de la Encarnación y de un acto institucional en el acuartelamiento de la Guardia Civil. Por la tarde, se celebrará de nuevo una homilía en la Encarnación, a las 19.00 horas, y seguidamente tendrá lugar la procesión de la Virgen del Pilar desde este templo hasta la capilla de la calle Reino de Aragón.

A lo largo del fin de semana también tendrá lugar el Festival de la Hispanidad en el Parque de La Represa, un evento multicultural en el que participarán Paraguay, Ecuador, Chile, México, Argentina, Venezuela, Perú, Cuba, Colombia y España, que ofrecerán una amplia variedad gastronómica y de espectáculos en directo.