El Ayuntamiento iluminará distintos espacios emblemáticos de la ciudad con los colores rojo y gualda. SUR

Marbella se iluminará con los colores de la bandera de España con motivo del Día de la Hispanidad

La Casa Consistorial y otros espacios emblemáticos de la ciudad lucirán los colores de la enseña nacional

José Carlos García

Marbella

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:05

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Obras e Infraestructuras, iluminará distintos espacios emblemáticos de la ciudad con los colores rojo y ... gualda con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, el próximo 12 de octubre, para rendir homenaje a una efeméride que simboliza la historia compartida, la lengua común y los lazos que unen a millones de personas en todo el mundo. Desde el Consistorio se anima además a todos los vecinos a colocar la bandera de España en sus balcones y ventanas como muestra de orgullo y unidad.

