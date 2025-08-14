La Marbella Football Academy celebra su décimo aniversario fomentando el deporte base El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes ha puesto en valor el «nivel profesional» y el «arraigo en la ciudad» de la academia que llena cada año sus cinco campus con más de 500 jóvenes

María Albarral Marbella Jueves, 14 de agosto 2025, 17:49 Comenta Compartir

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha destacado hoy la «imprescindible labor de fomento del deporte base» que realiza la Marbella Football Academy durante el ... acto de celebración del décimo aniversario de la entidad que ha tenido lugar en el Estadio Municipal Antonio Naranjo. El edil, que ha asistido al acto con motivo de la efeméride, ha puesto en valor el «nivel profesional» y el «arraigo en la ciudad» de la entidad, que llena cada año sus cinco campus con más de 500 jóvenes. Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el club, al que ha calificado como «un motor de convivencia y dinamismo económico para el municipio», y ha agradecido a su fundador y presidente, Óscar Calleja, «su apuesta por la ciudad y su compromiso con la excelencia durante esta década«.

Durante el evento, que ha contado con la presencia de figuras como el exseleccionador nacional Vicente del Bosque, Vieytes ha subrayado la capacidad de la academia para atraer a más de 40 nacionalidades diferentes a sus actividades, «un hecho que proyecta la imagen de Marbella y beneficia al municipio, especialmente durante los periodos vacacionales». Por su parte, Calleja ha explicado que la academia atrae cada verano a más de 500 familias y que, en las últimas semanas de agosto, reciben a jóvenes de canteras de primer nivel como las del Real Madrid, Atlético de Madrid o Getafe para preparar sus pretemporadas, «lo que demuestra el alto nivel formativo alcanzado».

