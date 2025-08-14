Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha asistido al décimo aniversario de la entidad. SUR

La Marbella Football Academy celebra su décimo aniversario fomentando el deporte base

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes ha puesto en valor el «nivel profesional» y el «arraigo en la ciudad» de la academia que llena cada año sus cinco campus con más de 500 jóvenes

María Albarral

Marbella

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:49

El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, ha destacado hoy la «imprescindible labor de fomento del deporte base» que realiza la Marbella Football Academy durante el ... acto de celebración del décimo aniversario de la entidad que ha tenido lugar en el Estadio Municipal Antonio Naranjo. El edil, que ha asistido al acto con motivo de la efeméride, ha puesto en valor el «nivel profesional» y el «arraigo en la ciudad» de la entidad, que llena cada año sus cinco campus con más de 500 jóvenes. Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el club, al que ha calificado como «un motor de convivencia y dinamismo económico para el municipio», y ha agradecido a su fundador y presidente, Óscar Calleja, «su apuesta por la ciudad y su compromiso con la excelencia durante esta década«.

