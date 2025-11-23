Marbella finaliza la celebración de la Semana de la Democracia Local

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado en el Salón de Plenos la entrega de premios del concurso infantil de dibujo, organizado por la delegación de ... Participación Ciudadana con motivo de la Semana de la Democracia Local 2025. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz; el concejal del ramo, Enrique Rodríguez, y los treinta finalistas y sus familias.

La regidora ha destacado que «hoy es un día para que nuestros niños se sientan parte de la institución, porque la casa consistorial también es suya» y ha agradecido la implicación de los colegios que han concurrido (Juan Ramón Jiménez, Xarblanca, Miguel Hernández, San Pedro y José Banús), al tiempo que ha subrayado «el firme compromiso del municipio con una educación que fomente valores como la convivencia y espíritu crítico».

La primera edil ha puesto en valor la alta participación de esta edición, con más de 150 alumnos inscritos, seis centros educativos involucrados y una treintena de dibujos finalistas seleccionados por el jurado según criterios de creatividad, originalidad y mensaje. «Los trabajos que hemos visto reflejan temas como las votaciones, el deporte, el medio ambiente, la vida municipal y la convivencia, porque los menores tienen mucho que decir sobre la localidad y sobre la democracia», ha manifestado.

Promover la creatividad

Además, ha incidido en la importancia de acercar las instituciones a los vecinos desde edades tempranas «con iniciativas como esta, con la que queremos promover la creatividad como forma de expresar ideas, sensibilizar sobre la importancia de la participación ciudadana y fomentar el sentido de pertenencia a Marbella».

Durante el acto se han entregado diplomas a los 27 finalistas y se ha reconocido a los tres ganadores del certamen: Noah Alcántara, del CEIP Miguel Hernández, que ha obtenido el primer premio; Isabel Rosado, del CEIP San Pedro Alcántara, que ha sido reconocida con el segundo premio, y Coral Parra, que ha logrado el tercer premio. El certamen ha formado parte de la programación de la Semana de la Democracia Local, que además ha incluido visitas educativas a centros escolares bajo el título 'Los Concejales visitan mi cole', una jornada de puertas abiertas en la Policía Local, una visita guiada al Parque de Bomberos y recorridos por dependencias municipales dirigidos a familias.