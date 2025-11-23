Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, con los premiados en el concurso infantil de dibujo. SUR

Marbella finaliza la celebración de la Semana de la Democracia Local

El salón de plenos acoge la entrega de premios del concurso infantil de dibujo, en el que han participado más de 150 alumnos de seis centros educativos

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:54

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado en el Salón de Plenos la entrega de premios del concurso infantil de dibujo, organizado por la delegación de ... Participación Ciudadana con motivo de la Semana de la Democracia Local 2025. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz; el concejal del ramo, Enrique Rodríguez, y los treinta finalistas y sus familias.

