Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado la colaboración de Marbella en los incendios. Josele

Marbella envía un operativo de seis bomberos para la extinción de los incendios de Ourense

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha reunido con los responsables de Seguridad para coordinar los detalles del dispositivo, integrado por dos mandos y cuatro efectivos, antes de su partida

María Albarral

Marbella

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:52

El Ayuntamiento de Marbellas ha enviado un operativo integrado por seis bomberos locales para colaborar en la extinción de los incendios de Ourense. Así lo ... ha anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha mantenido una reunión con el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, y el jefe de Bomberos, Medardo Tudela, para coordinar los detalles del dispositivo antes de su partida. La regidora ha señalado que «nos llena de orgullo contar con un cuerpo que, una vez más, vuelve a demostrar su vocación de servicio público y su gran solidaridad» y ha subrayado que «Marbella no puede permanecer impasible ante la magnitud de la catástrofe que está viviendo Galicia y, por ello, vamos a poner a disposición de las autoridades nuestros medios humanos y materiales para ayudar en lo que se precise».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Logran estabilizar el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  7. 7

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  8. 8 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  9. 9 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  10. 10 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella envía un operativo de seis bomberos para la extinción de los incendios de Ourense

Marbella envía un operativo de seis bomberos para la extinción de los incendios de Ourense