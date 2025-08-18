Marbella envía un operativo de seis bomberos para la extinción de los incendios de Ourense La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha reunido con los responsables de Seguridad para coordinar los detalles del dispositivo, integrado por dos mandos y cuatro efectivos, antes de su partida

El Ayuntamiento de Marbellas ha enviado un operativo integrado por seis bomberos locales para colaborar en la extinción de los incendios de Ourense. Así lo ... ha anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha mantenido una reunión con el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, y el jefe de Bomberos, Medardo Tudela, para coordinar los detalles del dispositivo antes de su partida. La regidora ha señalado que «nos llena de orgullo contar con un cuerpo que, una vez más, vuelve a demostrar su vocación de servicio público y su gran solidaridad» y ha subrayado que «Marbella no puede permanecer impasible ante la magnitud de la catástrofe que está viviendo Galicia y, por ello, vamos a poner a disposición de las autoridades nuestros medios humanos y materiales para ayudar en lo que se precise».

La regidora ha especificado que el contingente, formado por dos mandos y cuatro bomberos, se desplazará con un vehículo ligero y, como ha explicado, «el objetivo es ayudar en las labores de extinción en aquellos puntos que se estimen desde el puesto de mando avanzado de la zona afectada y durante el tiempo que sea necesario». Asimismo, ha asegurado que «los servicios de emergencia del municipio no se verán mermados en ningún momento y la cobertura está totalmente garantizada, ya que seguimos en situación de riesgo forestal muy alto», al tiempo que ha resaltado que «esta cooperación es fundamental en la gestión de grandes incendios como los que están asolando la provincia de Ourense». En este sentido, ha recordado que «la situación actualmente es crítica».

