El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, junto a la edil de Derechos Sociales, Isabel Cintado. Josele

Marbella elevará el gasto social en 2026 un 18,5%

El Consistorio refuerza los servicios de ayuda a domicilio y a personas sin hogar, y el presupuesto en políticas sociales superará los 12 millones de euros

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

El gasto social creció en Marbella en 2025 un 15 por ciento, y en 2026 continuará el esfuerzo presupuestario hasta alcanzar un incremento del 18, ... 5 por ciento con respecto a este año. El anuncio ha sido realizado al término de la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local, en lo que ha supuesto un avance de lo que será el presupuesto de 2026, que el ejecutivo municipal está a punto de aprobar para someterlo a la consideración del pleno.

