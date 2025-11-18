Marbella elevará el gasto social en 2026 un 18,5%

El gasto social creció en Marbella en 2025 un 15 por ciento, y en 2026 continuará el esfuerzo presupuestario hasta alcanzar un incremento del 18, ... 5 por ciento con respecto a este año. El anuncio ha sido realizado al término de la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local, en lo que ha supuesto un avance de lo que será el presupuesto de 2026, que el ejecutivo municipal está a punto de aprobar para someterlo a la consideración del pleno.

La apuesta por las políticas sociales hará que el presupuesto en esta materia pase de 10,1 a algo más de 12 millones de euros; un incremento que, en palabras de la edil de Derechos Sociales, Isabel Cintado, «fortalece el compromiso social» del Ayuntamiento y «responde a la voluntad del equipo de Gobierno de garantizar la atención a las familias, especialmente a los colectivos más necesitados».

El Ayuntamiento destinará al servicio de ayuda a domicilio 52 millones de euros en los próximos cinco años

El programa que experimenta un mayor impulso es el servicio de ayuda a domicilio, cuya financiación pasa de 7,1 a 9 millones de euros, lo que representa un incremento del 25,7 por ciento. «Se trata de una actuación esencial que permite sobre todo a personas mayores y dependientes continuar viviendo en sus hogares con calidad de vida, a través de una atención profesionalizada y continua», ha explicado la edil. El servicio, que abarca entre otras cuestiones el periodo que media entre la solicitud de reconocimiento de la dependencia y la resolución de la Junta de Andalucía, se encuentra actualmente en licitación para los próximos cinco años, en los que se prevé un aumento progresivo del número de horas de servicio, y cuyo coste en el próximo lustro se situará por encima de los 52 millones de euros.

Personas sin hogar y ayudas sociales

También se incrementa de forma significativa la dotación para la atención a personas sin hogar, que pasa de 483.000 euros a más de 591.000, con un nuevo contrato que reforzará la asistencia los 365 días del año e incorporará una ambulancia a la unidad de intervención de calle. Cintado ha señalado además que se mantiene el respaldo a las asociaciones, con una dotación que supera los 2 millones de euros para «el impulso de proyectos de las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables».

Las entidades sociales recibirán más de 2 millones para que continúen las tarjetas de ayuda alimentaria y planes como el de atención inmediata y el de emergencia social

Dentro del programa de ayudas directas, se garantiza con una partida de 180.000 euros la continuidad de recursos como la tarjeta de ayuda alimentaria, de la que se benefician actualmente 40 familias y que gestiona por la Asociación DYA. También se mantienen otros programas que desarrollan entidades sociales como el de atención inmediata y el de emergencia social.

Otro de los bloques que crece notablemente es el relativo a los centros municipales de participación activa destinado a los mayores, que cuentan ya con 10.500 socios. El presupuesto de los talleres, de los que se benefician 2.400 usuarios, se duplicará hasta alcanzar los 370.000 euros.