Marbella ha duplicado los centros de mayores desde 2007

El gobierno municipal de Marbella abrirá en la primavera de 2026 un centro de mayores en San Pedro Alcántara. Será el tercero con el que ... cuente el núcleo sampedreño y el décimo de la localidad, que desde 2007 habrá multiplicado por 2,5 el número de instalaciones de estas características, los denominados Centros de Participación Activa.

Desde ese año han abierto sus puertas centros en Miraflores, Plaza de Toros, Santa Marta y Los Paisajes, además de San Pedro II, para completar una red de instalaciones con cinco establecimientos en Marbella, uno en Las Chapas, uno en Nueva Andalucía y tres en San Pedro, una vez que se completen las obras y se culminen los trámites para que pueda estar operativo el tercer centro sampedreño. Supondrá pasar de cuatro a diez espacios en menos de dos décadas.

Con una inversión de 530.000 euros, el Ayuntamiento convertirá un local destinado al almacenamiento de enseres municipales situado en la zona del ensanche sur, junto al bulevar, en un centro de 300 metros cuadrados con un bar-cafetería, una cocina, un amplio comedor-salón de casi 130 metros cuadrados y dos salas polivalentes que puedan cambiar de tamaño gracias a tabiques móviles. Los trabajos culminarán antes de final de año, y a partir de ahí comenzarán a tramitarse las altas para los suministros de electricidad, gas y agua, que se prolongarán entre dos y tres meses más.

Ampliación del centro de Las Albarizas y oferta de actividades

Además, de los nuevos Centro de Participación Activa, el gobierno municipal ha reformado y ampliado en este tiempo los de las Chapas (en 2015) y Miraflores (este año), y en 2026 llegará el acondicionamiento del centro de personas mayores Los Paisajes, en Las Albarizas, que está incluido en los presupuestos municipales para el próximo año.

El presupuesto de los talleres, que alcanzan las 1.600 horas de actividades semanales, se duplicará en 2026 hasta rozar los 371.000 euros

La apuesta por los centros de mayores ha disparado el uso de estas instalaciones, que cuentan ya con 10.419 socios, con talleres, bailes, viajes y comidas como principales actividades. Los talleres, que se llevan a cabo desde octubre a junio, alcanzan ya un número de 23, con una actividad de 1.600 horas semanales y 11.400 anuales. El presupuesto de esta oferta, que buscan el desarrollo motor, cognitivo, personal y emocional, sociocultural y creativo de los mayores, se duplicará el próximo año al pasar de los casi 177.000 euros de este año a rozar los 371.000 euros en 2026. En total, el Ayuntamiento dedicará a estos talleres 1,48 millones de euros entre 2025 y 2029.

El programa de animación con música se incrementará casi un 15 por ciento el próximo año hasta situarse en 178.500 euros. En 2026 el Ayuntamiento realizará un nuevo contrato al que prevé destinar 975.000 euros hasta 2030.