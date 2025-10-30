Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en una visita al CEIP Nuestra Señora del Carmen. SUR

Marbella destina 337.000 euros a la reforma del colegio El Carmen

El Consistorio modernizará las instalaciones y mejorará la accesibilidad y la seguridad en el CEIP

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:02

El Ayuntamiento de Marbella invertirá algo más de 337.000 euros para la modernización de espacios e instalaciones en el CEIP Nuestra Señora del Carmen. ... La actuación en este centro consistirá en la sustitución de las carpinterías, que permitirán cumplir con el ancho mínimo de entrada y evacuación; la mejora de la accesibilidad del centro por medio de una rampa y la modificación de las pendientes de acceso; y, por último, la adecuación de las instalaciones eléctricas y de protección contraincendios para adaptarlas a la normativa vigente.

