Marbella destina 337.000 euros a la reforma del colegio El Carmen
El Consistorio modernizará las instalaciones y mejorará la accesibilidad y la seguridad en el CEIP
Marbella
Jueves, 30 de octubre 2025, 00:02
El Ayuntamiento de Marbella invertirá algo más de 337.000 euros para la modernización de espacios e instalaciones en el CEIP Nuestra Señora del Carmen. ... La actuación en este centro consistirá en la sustitución de las carpinterías, que permitirán cumplir con el ancho mínimo de entrada y evacuación; la mejora de la accesibilidad del centro por medio de una rampa y la modificación de las pendientes de acceso; y, por último, la adecuación de las instalaciones eléctricas y de protección contraincendios para adaptarlas a la normativa vigente.
El Consistorio ha sacado a licitación esta actuación con la que se persigue poner fin al «estado de deterioro y condiciones deficientes para su uso y fin público» que presenta el colegio, ubicado en el centro de Marbella e inaugurado en 1955. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses.
Plan de conservación
La actuación en el CEIP Nuestra Señora del Carmen se suma a las intervenciones que se efectúan en los centros educativos de Marbella gracias al contrato realizado por el Ayuntamiento y que supone una inversión anual de 1,3 millones de euros durante los próximos cinco años.
En virtud de este plan, adjudicado a la empresa local Covico, el gobierno municipal tiene en marcha un plan de conservación de centros educativos que contempla la ejecución de más de 180 actuaciones en colegios, guarderías y bibliotecas del municipio. Muchas de las intervenciones que se desarrollarán, en la que hay desde actuaciones menores a obras de mayor envergadura, han sido solicitadas por los directores de los centros educativos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión