Marbella destina 337.000 euros a la reforma del colegio El Carmen

El Ayuntamiento de Marbella invertirá algo más de 337.000 euros para la modernización de espacios e instalaciones en el CEIP Nuestra Señora del Carmen. ... La actuación en este centro consistirá en la sustitución de las carpinterías, que permitirán cumplir con el ancho mínimo de entrada y evacuación; la mejora de la accesibilidad del centro por medio de una rampa y la modificación de las pendientes de acceso; y, por último, la adecuación de las instalaciones eléctricas y de protección contraincendios para adaptarlas a la normativa vigente.

El Consistorio ha sacado a licitación esta actuación con la que se persigue poner fin al «estado de deterioro y condiciones deficientes para su uso y fin público» que presenta el colegio, ubicado en el centro de Marbella e inaugurado en 1955. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses.

Plan de conservación

La actuación en el CEIP Nuestra Señora del Carmen se suma a las intervenciones que se efectúan en los centros educativos de Marbella gracias al contrato realizado por el Ayuntamiento y que supone una inversión anual de 1,3 millones de euros durante los próximos cinco años.

En virtud de este plan, adjudicado a la empresa local Covico, el gobierno municipal tiene en marcha un plan de conservación de centros educativos que contempla la ejecución de más de 180 actuaciones en colegios, guarderías y bibliotecas del municipio. Muchas de las intervenciones que se desarrollarán, en la que hay desde actuaciones menores a obras de mayor envergadura, han sido solicitadas por los directores de los centros educativos.