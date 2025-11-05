Marbella culmina la actuación en el cauce de Río Verde tras cinco meses de trabajos

El Ayuntamiento de Marbella ha finalizado los trabajos de limpieza y conservación en el cauce de Río Verde, una actuación desarrollada con el objetivo de ... mejorar su capacidad hidráulica y preservar este espacio natural declarado Zona de Especial Conservación (ZEC), según ha destacado ha destacado el edil del ramo, Diego López, quien ha visitado la intervención realizada junto con el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández.

Las obras se han llevado a cabo durante un periodo de cinco meses, coincidiendo con la temporada de verano, en seis tramos del cauce. La actuación se ha ejecutado con «un planteamiento integral que ha compatibilizado la retirada de residuos con el manejo selectivo de la vegetación, garantizando la seguridad hidráulica y, al mismo tiempo, la conservación del entorno natural y paisajístico», ha apuntado López.

Un área de influencia de 88 hectáreas

El concejal ha especificado que las actuaciones se han desarrollado conforme al Plan de Conservación específico de Río Verde, elaborado por la Delegación de Medio Ambiente y aprobado por la Junta de Andalucía. «El proyecto ha incluido la limpieza del cauce y sus márgenes mediante la retirada de residuos, la eliminación de barreras al flujo del agua, la erradicación de especies invasoras y la reducción de la superficie de cañaverales, con el fin de favorecer la regeneración de la vegetación autóctona», ha manifestado.

López ha destacado que, en total, se ha actuado sobre una superficie de 32,22 hectáreas, de las cuales 25,22 corresponden a la limpieza de cauce y márgenes, 0,91 a la eliminación de barreras transversales y 3,29 a la reducción de cañaverales, además de la retirada de unos 140 metros cúbicos de restos vegetales invasores. El área de influencia de los trabajos comprende 88,05 hectáreas, incluyendo infraestructuras y edificaciones cercanas.

Una zona crítica

Río Verde constituye una de las principales arterias hídricas de Marbella y presenta una notable relevancia tanto ambiental como estratégica. En el tramo superior se ubica la presa de La Concepción, clasificada como infraestructura crítica, y el cauce está catalogado como Área con Riesgo Significativo de Inundación (ARPSI), con posibles afecciones a 1.400 habitantes.

«Estas características hacen necesaria una gestión integral del espacio que combine la seguridad hidráulica con la protección del entorno natural», ha detallado. De este modo, ha añadido que la finalización de los trabajos «refuerza la estrategia municipal de prevención frente a episodios meteorológicos adversos y consolida el compromiso del Ayuntamiento de Marbella con la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales del término municipal».

Actuación inminente debajo de la presa

Por su parte, el delegado provincial ha indicado que estas actuaciones «están enmarcadas dentro un plan de colaboración entre administraciones para trabajar en la conservación y limpieza de los cauces de los ríos para, además de despejarlos de sedimentos y mejorar su capacidad hidráulica ante las fuertes precipitaciones, proteger la integridad de las personas que viven cerca de los cauces».

Por ello, ha explicado que por parte del Sistema de Explotación Costa del Sol Occidental «como complemento a la actuación del Consistorio marbellí, se va a llevar a cabo una actuación debajo de la presa, unos 800 metros aproximadamente, similar a la municipal, en las próximas semanas y con un presupuesto de licitación de 60.000 euros».