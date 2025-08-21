Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La probabilidad de maremoto en Marbella es baja y las olas no pasarían los tres metros. Josele

Marbella cuenta ya con un 'Plan de Actuación contra los Maremotos'

La probabilidad de que ocurra un tsunami es baja y el tiempo de reacción desde que se detecta hasta que llega a la costa es de diez minutos

María Albarral

Marbella

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:18

El riesgo a que ocurra un tsunami en Marbella es muy bajo pero aún así, existe. Tanto Bomberos como Protección Civil han elaborado junto a ... técnicos externos expertos en la materia un 'Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos' para tener dicha hoja de ruta de cara a un posible episodio natural de esta índole. «Las probabilidades son muy bajas y las olas que se podrían generar oscilarían entre uno y tres metros de altura, sin embargo, este tipo de actuaciones hay que tenerlas contempladas para saber atajarlas», asegura a SUR el jefe de emergencias de la localidad, Arturo Arnalich.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  2. 2

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4

    Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  8. 8 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  9. 9 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  10. 10 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella cuenta ya con un 'Plan de Actuación contra los Maremotos'

Marbella cuenta ya con un &#039;Plan de Actuación contra los Maremotos&#039;