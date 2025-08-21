Marbella cuenta ya con un 'Plan de Actuación contra los Maremotos'

El riesgo a que ocurra un tsunami en Marbella es muy bajo pero aún así, existe. Tanto Bomberos como Protección Civil han elaborado junto a ... técnicos externos expertos en la materia un 'Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos' para tener dicha hoja de ruta de cara a un posible episodio natural de esta índole. «Las probabilidades son muy bajas y las olas que se podrían generar oscilarían entre uno y tres metros de altura, sin embargo, este tipo de actuaciones hay que tenerlas contempladas para saber atajarlas», asegura a SUR el jefe de emergencias de la localidad, Arturo Arnalich.

De esta manera, Marbella se convierte así en el primer municipio andaluz en contar con este plan. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, detalla de manera amplia todos los factores de riesgo así como las posibles soluciones. En un principio, teniendo en cuenta la zona geográfica que afecta a la Costa del Sol, habría cuatro fuentes sísmicas que pueden provocar los tsunamis en la localidad. Dependiendo del nivel del terremoto previo, así sería también el alcance del maremoto posterior.

El estudio muestra que el tiempo de reacción desde el sismo hasta que llegara la ola al litoral variaría desde los 522 segundos en la Playa de Calahonda hasta los 693 segundos en la Playa de Guadalmina.

En el plan se contemplan también las zonas más vulnerables que se resumirían en los puertos y restaurantes. Es en estos puntos donde se produciríuanmás daños materiales al encontrarse en primera línea de costa sin muros perimetrales y con probabilidad de arrastre de objetos móviles. Las playas de la zona oriental como el Alicate, Real de Zaragoza o las Chapas, entre otras, son las áreas con más densidad de edificaciones expuestas al riesgo de maremotos.

E-Alert

«Es muy importante, no solo ante la llegada de un impredecible tsunami, sino ante cualquier emergencia en general que los ciudadanos tengan activos los sistemas de alerta en el móvil», señala Arnalich.

En este sentido, cabe destacar que ante la posible llegada de un maremoto a Marbella la fórmula de aviso sería a través del teléfono. Así pues, desde que se detecta el tsunami hasta que alcanza a la localidad pueden transcurrir diez minutos. El plan contempla que el mensaje a los vecinos puede tardar en llegar seis minutos y medio por lo que el tiempo de reacción se sitúa en tres minutos y medio.

El documento también establece las vías de evacuación y un total de 69 puntos de encuentro para garantizar la seguridad de las personas. «Una vez que esté homologado por la Junta de Andalucía comenzamos ya con la señalización de estos puntos, de las zonas inundables y las vías de evacuación», añade el jefe de emergencias.

En Marbella tanto los Bomberos como Protección Civil, Socorrismo de Playas y la Policía Local conocen ya el 'Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos' y manejan las fórmulas para poder afrontar un tsunami y poner a salvo a la población. Las desembocaduras de los ríos Verde, Guadalmina, Guadaiza y Real son también claves para actuar en caso de un maremoto.