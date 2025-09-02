Marbella creará un registro de edificios en ruinas que permitirá actuar al Ayuntamiento
La nueva base de datos estará conectada con el Registro de la Propiedad y se traducirá en anotaciones marginales
Marbella
Martes, 2 de septiembre 2025, 18:15
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este martes el proyecto de reglamento para el Registro Municipal de Solares y Edificaciones ... Ruinosas, una herramienta que ofrecerá la posibilidad al Ayuntamiento de actuar sobre inmuebles abandonados, mejorar el entorno urbano y facilitar la inversión, mediante su coordinación con el Registro de la Propiedad.
El Registro abarcará desde edificaciones «deficientes» o en estado de ruina, a construcciones «paralizadas» y solares sin edificar, según detalló el portavoz del gobierno municipal, Félix Romero. Como grandes ventajas de esta iniciativa, el concejal resaltó que esta nueva base de datos permitirá al Ayuntamiento conocer «la magnitud» del problema, unificar la información y establecer «estrategias» para abordarlo.
Esta herramienta, explicó Romero, estará «en coordinación directa» con el Registro de la Propiedad para que se refleje como nota marginal la inclusión del solar o el edificio en el Registro Municipal de cara a que cualquier ciudadano o inversor tenga conocimiento de ello.
Subvenciones
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de subvenciones nominativas a la Hermandad de la Amargura, que recibirá 6.000 euros para actividades relacionadas con la Semana Santa, y para la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, que percibirá 11.180 euros.
Además, la Delegación de Participación Ciudadana ha convocado las ayudas en régimen de concurrencia competitiva para asociaciones de vecinos para este ejercicio, que pueden consultarse en la web municipal.
