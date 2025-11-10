Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento rehabilitará este inmueble con un valor histórico y simbólico. Josele

Marbella convertirá la oficina de turismo de La Fontanilla en un espacio polivalente

La rehabilitación de este histórico y simbólico inmueble evitará nuevas construcciones mientras se apunta a un turista interesado en la cultura

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

La oficina de turismo de La Fontanilla se convertirá en un espacio polivalente que combinará el uso que tiene actualmente con el de tipo cultural. ... El Ayuntamiento de Marbella ha sacado a concurso las obras para materializar esta transformación, que cuentan con un presupuesto que roza los 300.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella convertirá la oficina de turismo de La Fontanilla en un espacio polivalente

Marbella convertirá la oficina de turismo de La Fontanilla en un espacio polivalente