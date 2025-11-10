Marbella convertirá la oficina de turismo de La Fontanilla en un espacio polivalente

La oficina de turismo de La Fontanilla se convertirá en un espacio polivalente que combinará el uso que tiene actualmente con el de tipo cultural. ... El Ayuntamiento de Marbella ha sacado a concurso las obras para materializar esta transformación, que cuentan con un presupuesto que roza los 300.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La intervención proyectada persigue la recuperación y rehabilitación de este inmueble con «valor histórico y simbólico» por haber sido la primera oficina de turismo de la ciudad y que actualmente está «infrautilizado» para transformarlo en un «activo estratégico turístico-cultural» que estará «alineado con las tendencias de diversificación de la oferta y sostenibilidad urbana». El nuevo espacio permitirá albergar actividades culturales, como exposiciones, eventos turísticos o nuevos puntos de información.

Con la actuación el Ayuntamiento busca «reactivar espacios urbanos con alto potencial turístico, económico y social», cuidar el patrimonio y modernizar el destino

La rehabilitación, apunta el Consistorio, supone también una puesta en valor del entorno urbano inmediato, con la que se consigue «evitar una expansión urbana innecesaria», además de «reactivar espacios urbanos con alto potencial turístico, económico y social».

«La intervención muestra un compromiso con el cuidado del patrimonio, el respeto por la cultura local y la modernización del destino, reforzando su atractivo hacia un perfil de turista interesado en actividades culturales, en la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico y la búsqueda de la autenticidad local», resume el Ayuntamiento, que, así, «evita nuevas construcciones» mientras prioriza la rehabilitación bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad.