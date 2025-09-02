Marbella consolida la estabilidad laboral en agosto con 611 desempleados menos

Marbella consolidó la estabilidad laboral en agosto con 611 desempleados menos que en el mismo mes de 2024, lo que representa una mejora del 8, ... 3 por ciento. El asesor responsable del área, Alejandro Freijo, ha valorado de forma positiva los datos y ha destacado que «esta evolución confirma la tendencia positiva de los últimos meses y refrenda a nuestra ciudad como un entorno cada vez más sólido en términos de empleabilidad». «Las cifras reflejan una clara consistencia en el mercado laboral, ha reseñado el representante municipal, quien ha añadido que con 6.740 parados en agosto, la ciudad mantiene prácticamente las cifras de julio, que registró 6.722, «lo que supone una variación mínima de apenas 18 personas».

Por otra parte, durante el mes de agosto se formalizaron 4.475 contratos, una cifra inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior (5.051). No obstante, según ha señalado Freijo, «este dato se interpreta como una señal de mayor estabilidad laboral, ya que la menor rotación de personal indica que los trabajos actuales son más duraderos». «Con menos personas paradas y un volumen de contratación más contenido, el mercado laboral local muestra síntomas de madurez y consolidación», ha apostillado.

«Los datos reflejan que Marbella está dejando atrás la temporalidad y avanzando hacia un modelo de empleo más estable y sostenible» Alejandro Freijo Asesor de Empleo

En este sentido, ha subrayado que «estos datos reflejan que Marbella está dejando atrás la temporalidad y avanzando hacia un modelo de empleo más estable y sostenible, con empresas que apuestan por mantener a sus trabajadores a lo largo del año». Asimismo, ha apuntado que «la ligera variación respecto a julio, dentro del contexto de temporada alta, es coherente con los movimientos habituales del mercado laboral en verano». «Sin embargo, el hecho de mantener cifras de desempleo tan bajas y seguir generando empleo de calidad refuerza la posición de Marbella como referente de crecimiento económico y estabilidad profesional», ha afirmado.

Finalmente, ha puesto el acento en el hecho de que el Ayuntamiento «continuará desarrollando políticas activas de empleo, formación y orientación laboral, con el objetivo de seguir reduciendo el desempleo y facilitar la inserción laboral de todos los vecinos del municipio».