Durante el mes de agosto se formalizaron en Marbella 4.475 contratos. SUR

Marbella consolida la estabilidad laboral en agosto con 611 desempleados menos

El dato mejora en ocho puntos el registrado hace un año, y el Ayuntamiento considera que el mercado laboral local muestra «síntomas de madurez»

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:26

Marbella consolidó la estabilidad laboral en agosto con 611 desempleados menos que en el mismo mes de 2024, lo que representa una mejora del 8, ... 3 por ciento. El asesor responsable del área, Alejandro Freijo, ha valorado de forma positiva los datos y ha destacado que «esta evolución confirma la tendencia positiva de los últimos meses y refrenda a nuestra ciudad como un entorno cada vez más sólido en términos de empleabilidad». «Las cifras reflejan una clara consistencia en el mercado laboral, ha reseñado el representante municipal, quien ha añadido que con 6.740 parados en agosto, la ciudad mantiene prácticamente las cifras de julio, que registró 6.722, «lo que supone una variación mínima de apenas 18 personas».

