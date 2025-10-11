Marbella conmemora la Semana Europea de la Democracia Local con visitas guiadas al Ayuntamiento
La alcaldesa destaca la importancia de que los ciudadanos puedan conocer de cerca cómo se toman las decisiones que influyen en su día a día
Marbella
Sábado, 11 de octubre 2025, 16:57
El Ayuntamiento ha celebrado hoy sendas visitas guiadas a la Casa Consistorial, incluidas en el programa de actos de la Semana Europea de la Democracia ... Local, con el objetivo de acercar la institución municipal a la ciudadanía y dar a conocer su historia, su arquitectura y el funcionamiento de los servicios públicos.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, han asistido a la jornada, que ha contado con dos turnos de recorrido, a las 10.00 y a las 12.00 horas. La regidora, que ha atendido a los vecinos, ha destacado «la importancia de abrir las puertas del Consistorio para que los ciudadanos puedan conocer de cerca cómo funciona su administración y cómo se toman las decisiones que influyen directamente en su día a día».
«Nuestro objetivo es que esta visita sea una oportunidad para que la transparencia y la participación se sientan de una forma real y cercana», ha señalado Muñoz, quien ha incidido además en «la historia y el valor patrimonial» del edificio consistorial, construido hace más de cuatro siglos. «Aquí se conserva un patrimonio artístico que nos recuerda nuestras raíces y que forma parte de nuestra identidad», ha subrayado.
Durante el recorrido, los asistentes han podido conocer estancias emblemáticas del edificio, como la antigua Sala Capitular, hoy Sala de Comisiones, o la Sala de Justicia, actualmente conocida como Salón de Frescos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión