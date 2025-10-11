Marbella conmemora la Semana Europea de la Democracia Local con visitas guiadas al Ayuntamiento

El Ayuntamiento ha celebrado hoy sendas visitas guiadas a la Casa Consistorial, incluidas en el programa de actos de la Semana Europea de la Democracia ... Local, con el objetivo de acercar la institución municipal a la ciudadanía y dar a conocer su historia, su arquitectura y el funcionamiento de los servicios públicos.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, han asistido a la jornada, que ha contado con dos turnos de recorrido, a las 10.00 y a las 12.00 horas. La regidora, que ha atendido a los vecinos, ha destacado «la importancia de abrir las puertas del Consistorio para que los ciudadanos puedan conocer de cerca cómo funciona su administración y cómo se toman las decisiones que influyen directamente en su día a día».

«Nuestro objetivo es que esta visita sea una oportunidad para que la transparencia y la participación se sientan de una forma real y cercana», ha señalado Muñoz, quien ha incidido además en «la historia y el valor patrimonial» del edificio consistorial, construido hace más de cuatro siglos. «Aquí se conserva un patrimonio artístico que nos recuerda nuestras raíces y que forma parte de nuestra identidad», ha subrayado.

Durante el recorrido, los asistentes han podido conocer estancias emblemáticas del edificio, como la antigua Sala Capitular, hoy Sala de Comisiones, o la Sala de Justicia, actualmente conocida como Salón de Frescos.