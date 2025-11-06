Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La muestra se ha inaugurado este jueves día 6 en la avenida del Mar. SUR

Marbella conmemora el Año del Pueblo Gitano y los seis siglos de su llegada a la península ibérica con una muestra

La exposición, que puede verse en la avenida del Mar hasta el próximo día 14, revindica el papel actual de las mujeres en la comunidad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:49

La avenida del Mar alberga desde este jueves día 6 y hasta el 14 de noviembre una muestra fotográfica con la que Marbella conmemora la ... celebración de 2025 como el Año del Pueblo Gitano y los seis siglos de su llegada a la península ibérica. La alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, ha inaugurado la exposición, junto a la presidenta y fundadora de la asociación Dosta, Vanesa Jiménez, en un acto que también ha contado con la visita de escolares de Primaria del municipio, y ha subrayado que «queremos rendir homenaje a una comunidad que forma parte inseparable de nuestra historia, cultura y diversidad con una iniciativa que trasciende lo artístico y permite da visibilidad a algunas de sus mujeres más inspiradoras».

