Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marbella ha reconocido el compromiso contra la violencia de género de la presidenta del Colegio de Abogados, la comunidad educativa del IES Pablo del Saz y la entidad Inserta Empleo de Fundación ONCE. Josele

Marbella conmemora el 25N con un reconocimiento a la abogada Encarnación Moreno, al IES Pablo del Saz y a la Fundación ONCE

Muñoz recuerda la obligación de mantener una «tolerancia cero ante cualquier forma de agresión machista»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Marbella se ha sumado hoy a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un acto institucional en ... el que se ha reconocido a la abogada y delegada presidenta del Colegio de Abogados de Marbella, Encarnación Moreno; a la comunidad educativa del IES Pablo del Saz y a la entidad Inserta Empleo de Fundación ONCE, por su dedicación en favor de la inclusión, la educación en valores y la atención a ciudadanas en situación de vulnerabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  10. 10

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella conmemora el 25N con un reconocimiento a la abogada Encarnación Moreno, al IES Pablo del Saz y a la Fundación ONCE

Marbella conmemora el 25N con un reconocimiento a la abogada Encarnación Moreno, al IES Pablo del Saz y a la Fundación ONCE