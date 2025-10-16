Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Escaleras de mármol en el acceso al paseo marítimo desde la calle Arturo Rubinstein. SUR

Marbella concluye las obras en el acceso al paseo marítimo desde la calle Arturo Rubinstein

Los trabajos han servido para mejorar la seguridad y eliminar filtraciones

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:40

El Ayuntamiento de Marbella ha concluido las obras para mejorar la seguridad y eliminar las filtraciones en el acceso al paseo marítimo desde la calle ... Arturo Rubinstein. El edil del ramo, Diego López, ha recordado que los trabajos han consistido en la instalación de tres nuevos sumideros conectados al desagüe, la colocación de una lámina impermeabilizante en todo su entorno, la eliminación de todas las jardineras, excepto una del lado oeste de la escalera que comunica ambos viales, y la reparación de las losetas de mármol que estaban en mal estado.

