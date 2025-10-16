Marbella concluye las obras en el acceso al paseo marítimo desde la calle Arturo Rubinstein

El Ayuntamiento de Marbella ha concluido las obras para mejorar la seguridad y eliminar las filtraciones en el acceso al paseo marítimo desde la calle ... Arturo Rubinstein. El edil del ramo, Diego López, ha recordado que los trabajos han consistido en la instalación de tres nuevos sumideros conectados al desagüe, la colocación de una lámina impermeabilizante en todo su entorno, la eliminación de todas las jardineras, excepto una del lado oeste de la escalera que comunica ambos viales, y la reparación de las losetas de mármol que estaban en mal estado.

El concejal ha valorado la actuación destacando que «además de incrementar la protección en el acceso de uno de los puntos más transitados de la ciudad, evita las humedades que afectaban a los dos locales situados bajo las escaleras de mármol, lo que permitirá que puedan volver a utilizarse». Asimismo, «contribuye a embellecer uno de las principales entradas al paseo marítimo, un espacio muy concurrido durante todo el año», ha añadido.

López ha explicado que los tres antiguos sumideros que había colocados en las escaleras «no estaban conectados a un sistema de evacuación, de modo que el agua se filtraba directamente por los techos de los locales como si de una fuga se tratase».

Finalización antes de las lluvias

Además, las jardineras que había repartidas por toda la bajada de la escalera hasta el paseo marítimo «carecían de impermeabilización, lo que se traducía en más filtraciones sobre todo cuando llovía», ha subrayado el edil. Por este motivo «se han tapado todas menos una del lado oeste con losas de mármol, con lo que no desentonan con la estética del entorno, evitando que se siga filtrando agua en los techos de los locales, además de contribuir a un acceso más seguro y funcional», ha apuntado el delegado del ramo.

El responsable municipal ha puesto el acento en la importancia de haber terminado la intervención «antes de que llegue la época previsible de lluvias intensas, ya que cada vez que había precipitaciones se empeoraba el estado de esta escalera». López ha explicado que «esta no es una actuación muy vistosa pero mejora la calidad de vida y la seguridad de todos los vecinos de Molino de Viento y la ciudad en general, además de los muchos turistas que a menudo pasean por aquí».