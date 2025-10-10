Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del desalojo de los miembros de la entidad Mar Puro, que vallaron la finca y residían en ella. Josele

Marbella completa la recuperación de la zona de Puerto Rico tras años de compras y litigios

El Ayuntamiento logra el desalojo judicial de una asociación que okupaba la última parcela que le quedaba por poseer en este espacio de Sierra Blanca

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:24

Comenta

No es una parcela cualquiera. Está en un sendero de Sierra Blanca, y es donde miles de marbellíes han celebrado el Día del Tostón un ... 1 de noviembre. Es la finca de Puerto Rico Bajo, de 30.000 metros cuadrados, que el Consistorio recupera para los ciudadanos después de haberla adquirido por 348.000 euros a la empresa gibraltareña Manzah Al Kaïd Limited, propiedad del empresario francés y exsenador galo Alain Chatillon, y tras lograr la culminación del lanzamiento judicial de los particulares okupas de la parcela: la supuesta asociación Mar Puro, cuyos dirigentes decidieron vallar este espacio de la Sierra Blanca marbellí y residir en él. El 5 de septiembre de 2023 la Junta de Gobierno Local aprobó la compra y hasta el 8 de octubre de 2025 no han sido desalojados los okupas para tomar posesión de la parcela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8 Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    El horno artesano de Antequera que elabora hasta seis molletes diferentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella completa la recuperación de la zona de Puerto Rico tras años de compras y litigios

Marbella completa la recuperación de la zona de Puerto Rico tras años de compras y litigios