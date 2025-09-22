Marbella celebra la Semana Europea de la Democracia Local con un amplio programa de actos

El Ayuntamiento de Marbella celebrará la Semana Europea de la Democracia Local con un amplio programa de actos para acercar la administración local a los ... vecinos y promover su implicación en la vida pública. El edil de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha explicado que las actividades se extenderán hasta el 14 de octubre y se dirigirán «a todos los públicos». Además, el edil ha resaltado durante la presentación de la iniciativa que este año «tiene un carácter especialmente significativo al coincidir con el 40 aniversario de la Carta Europea de Autonomía Local».

De igual modo, ha subrayado que el cartel oficial de esta edición cuenta con la participación de representantes de asociaciones, colectivos locales, entidades juveniles y del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, quienes han colaborado de forma desinteresada. Con esta decisión, el Ayuntamiento destaca el protagonismo de la ciudadanía en la construcción de la democracia local, además de reconocer la «gran labor» que desempeñan.

El concejal ha señalado que esta semana se celebra en torno al 15 de octubre, fecha en la que en 1985 se abrió a la firma en Estrasburgo la Carta Europea de la Autonomía Local, un tratado internacional ratificado por España en 1988 que garantiza que los gobiernos locales tengan la autonomía necesaria para gestionar los intereses de su comunidad. «En estas fechas recordamos que la democracia es una labor de todos y que cuidarla y preservarla comienza en cada uno de nosotros, de nuestros barrios y que, gracias a los colectivos, podemos tomar decisiones juntos cada día», ha resaltado.

Conocer mi distrito, y los concejales, en mi cole

Con respecto al programa, ha desgranado que arrancará con los encuentros vecinales 'Conocer mi distrito', donde los concejales responsables de cada uno explicarán su funcionamiento y resolverán dudas. Todos se llevarán a cabo a las 19.30 horas y se desarrollarán en el distrito Oeste el 26 de septiembre, en Nueva Andalucía el 1 de octubre, en San Pedro Alcántara el 2 de octubre, en Las Chapas el 6 de octubre y en el Este el 7 de octubre.

Las actividades también tendrán lugar del 29 de septiembre al 14 de octubre con la iniciativa 'Los concejales visitan mi cole', donde los escolares de 5º de Primaria tendrán la oportunidad de conocer en persona a sus representantes locales, aprender cómo funciona el Ayuntamiento y descubrir que ellos también pueden ser protagonistas de su ciudad. Los participantes en esta actividad también podrán hacerlo en un concurso infantil, que se celebra por primera vez y donde podrán plasmar su visión de la democracia, la participación y el papel de la administración local en su día a día.

Visita al Ayuntamiento, Policía y Bomberos, y acto institucional

«También haremos visitas guiadas al Consistorio el 12 de octubre, en dos turnos, a las 10.00 y a las 12.00 horas, donde un guía narrará la historia del edificio y las curiosidades de cada sala, desde el Salón de Plenos hasta el histórico Salón de Frescos», ha apuntado, al tiempo que ha añadido que, del mismo modo, un concejal acompañará al grupo para explicar de forma sencilla cómo se toman las decisiones municipales y responder a las preguntas de los asistentes. Otro de los actos enmarcados en el programa son las visitas a la Jefatura de la Policía Local (el 10 de octubre) y del Parque de Bomberos (4 de octubre).

El broche de oro será el acto institucional que tendrá lugar el 14 de octubre en el Salón de Plenos, a las 12.00 horas, en el que se conmemorará el 40º aniversario de la Carta Europea de la Autonomía Local. Durante la ceremonia se leerán algunos de los artículos más relevantes de la Carta, se recordará la importancia de los ayuntamientos en la vida democrática y se entregarán reconocimientos a proyectos y entidades que han impulsado la participación ciudadana en Marbella, con especial atención a las iniciativas dirigidas a los niños y jóvenes.