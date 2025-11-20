Marbella celebra un pleno extraordinario para constituir el VIII Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado hoy un pleno extraordinario para constituir el VIII Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. La concejala de Derechos Sociales, ... Isabel Cintado, ha subrayado que «es un órgano que va a seguir reforzando la participación activa de los menores en la vida pública local durante los dos próximos años» y ha recalcado que «es imprescindible para que Marbella mantenga el reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, un sello otorgado por UNICEF por primera vez en 2014 y renovado en 2018 y 2023 que evidencia el compromiso con los derechos de nuestros niños y adolescentes».

La edil ha explicado que en esta edición participan 23 colegios de Primaria, 13 institutos y un total de 72 consejeros y consejeras, dos por cada centro educativo de Marbella y San Pedro Alcántara. «Hoy ratificamos su nombramiento como representantes de sus respectivos centros, reforzando así la importancia de que la infancia tenga voz y presencia en la toma de decisiones», ha indicado.

Manifiesto e informe sobre bullying

Además, ha destacado que «tienen una gran implicación con las necesidades de la ciudad y cada mes dialogan, exponen ideas y presentan propuestas que, en algunos casos, se materializan, como la reciente designación de una instalación municipal con el nombre de la deportista local Sonia Vázquez».

En cuanto al orden del día, además de la constitución oficial del Consejo y la toma de posesión simbólica de sus miembros, se ha dado lectura al manifiesto con motivo del Día de la Infancia. Asimismo, un consejero y una consejera del mandato anterior han presentado un informe elaborado sobre el bullying en los centros educativos, un trabajo que, según Cintado, «demuestra su sensibilidad y responsabilidad ante una problemática que también afecta a su día a día y al entorno escolar».