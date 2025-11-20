Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la sesión celebrada para constituir el VIII Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. SUR

Marbella celebra un pleno extraordinario para constituir el VIII Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia

El órgano seguirá reforzando la participación activa de los menores en la vida pública local durante los dos próximos años

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:56

El Ayuntamiento de Marbella ha celebrado hoy un pleno extraordinario para constituir el VIII Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. La concejala de Derechos Sociales, ... Isabel Cintado, ha subrayado que «es un órgano que va a seguir reforzando la participación activa de los menores en la vida pública local durante los dos próximos años» y ha recalcado que «es imprescindible para que Marbella mantenga el reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, un sello otorgado por UNICEF por primera vez en 2014 y renovado en 2018 y 2023 que evidencia el compromiso con los derechos de nuestros niños y adolescentes».

