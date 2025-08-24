Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al representante de la delegación de la ciudad china Hangzhou, Tan Qinghai, durante una visita al Ayuntamiento el pasado mayo. SUR

Marbella busca atraer inversión con un evento internacional

La primera edición del 'Roadshow Silk Road³: Conectando capital, cultura y empresas' convertirá el municipio en un 'hub' de «gran valor, especialmente relevante para las empresas chinas que quieren salir fuera»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:23

Marbella se prepara para la celebración a principios del mes de noviembre de un gran evento internacional que reforzará la posición de la ciudad como ... referente global en la atracción de inversión, innovación y emprendimiento. La primera edición del 'Roadshow Silk Road³: Conectando capital, cultura y empresas' convertirá el municipio en un 'hub' de «gran valor, especialmente relevante para las empresas chinas que quieren salir fuera». Así lo ha explicado el asesor responsable de Fomento Económico, Alejandro Freijo, quien ha destacado que esta iniciativa está organizada por el Ayuntamiento a través de su área de emprendimiento MarbellUp, además de las entidades The Pool y Unicorn Dragon y «representa un paso decisivo hacia la construcción de Marbella 2.0, un ecosistema moderno capaz de atraer a empresas de alto impacto, emprendedores internacionales y capital estratégico».

