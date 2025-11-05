Marbella da la bienvenida a los 6.300 participantes del Mundial de Ironman 70.3

Marbella ha dado hoy la bienvenida oficial a los más de 6.300 triatletas que participarán en el Campeonato del Mundo Ironman 70.3, los ... días 8 y 9 de noviembre, con la celebración del Desfile de las Naciones, un acto que ha arrancado en la plaza Antonio Banderas y ha culminado en la playa de Puerto Banús, contando con la participación de deportistas procedentes de 143 países.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asistido al evento y ha subrayado que «es un verdadero honor que nuestra ciudad sea el epicentro de una cita tan especial para el deporte internacional». La regidora ha afirmado que «este campeonato no solo nos llena de orgullo, sino que reafirma el posicionamiento de Marbella como sede de grandes eventos internacionales y destino de referencia a nivel mundial».

La ciudad del Ironman

Muñoz, que ha recordado que la cita supondrá un impacto económico directo para la ciudad de 60 millones de euros y propiciará 270.000 pernoctaciones, ha agradecido a la organización su confianza en el municipio como anfitrión de una competición, y ha puesto en valor la capacidad de la ciudad para acoger eventos de gran envergadura. «Contamos con infraestructuras de calidad, un entorno natural privilegiado y una planta hotelera de excelencia, que convierten cada competición en una experiencia única para los participantes», ha destacado.

Durante su intervención, Muñoz también ha asegurado que «para nosotros es realmente especial acoger a más de 6.000 atletas, junto a sus amigos y familiares» y ha añadido que «durante estos días Marbella será, sin duda, la ciudad del Ironman». «Quiero decirles que se enamoren de la ciudad, que disfruten de ella y espero que tengan un resultado fantástico, pero también que no se pierdan nuestros restaurantes y nuestro patrimonio», ha recalcado la primera edil, quien ha esperado que «se sientan como en casa, porque nuestra localidad e Ironman forman una combinación que, sin duda, se repetirá más veces».