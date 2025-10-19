Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En 2025 la población de Marbella ha crecido en 5.300 habitantes. Josele

Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.00 habitantes

En menos de cuatro años el número de residentes ha crecido en 23.000 y el de trabajadores, en más de 11.300

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:40

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella tiene claro que la ciudad tiene que seguir creciendo urbanísticamente y, desde luego, los datos lo avalan. La segunda localidad de ... la provincia cerró 2015 con 131.472 habitantes, alcanzó en 2020 los 144.884 residentes y en septiembre de este año ha rebasado ya las 172.000 personas empadronadas, según datos del Consistorio.

