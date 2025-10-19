Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.00 habitantes

El Ayuntamiento de Marbella tiene claro que la ciudad tiene que seguir creciendo urbanísticamente y, desde luego, los datos lo avalan. La segunda localidad de ... la provincia cerró 2015 con 131.472 habitantes, alcanzó en 2020 los 144.884 residentes y en septiembre de este año ha rebasado ya las 172.000 personas empadronadas, según datos del Consistorio.

La cifra se ha alcanzado tras un espectacular ritmo de crecimiento a lo largo de este año. Marbella dijo adiós a 2024 con 166.775 habitantes y la población se situó el pasado 25 de septiembre en 172.063 personas. Son 5.288 habitantes más, o lo que es mismo, la población de Marbella ha crecido este año a un ritmo de cerca de 590 personas al mes y 20 al día.

El dato a 25 de septiembre convierte ya a 2025 en el tercer de mayor aumento de la población en los últimos diez años y de mantenerse esa media batiría el récord de la década. Porque, en realidad, lo que vienen a confirmar estos datos es una tendencia. Después de que la población creciera en 1.817 personas en el año de la pandemia, al año siguiente, en 2021, lo hizo en 4.173 personas para situarse en los 149.057 empadronados. En 2022 el número de habitantes se disparó en 6.939 personas; en 2023 creció en 4.274, situándose en 160.270; y el año pasado lo hizo en 6.505 personas. Es decir, 17.718 habitantes más en apenas tres años, a lo que en este 2025 se le suman ya otros 5.288 más.

Más trabajadores y viviendas

El aumento de la población viene de la mano del crecimiento económico. Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social arrojaron la cifra de 81.390 cotizantes a cierre de septiembre, que son 11.350 más que en el mismo mes de 2021 (70.040 afiliados), lo que viene a significar un promedio de cerca de 2.840 trabajadores más cada año.

Esta tozuda realidad ha obligado al gobierno municipal a marcarse como objetivo que la ciudad siga creciendo. El Ayuntamiento, según avanzó el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, está trabajando en decenas de proyectos en el corto, en el medio y en el largo plazo para ir absorbiendo la necesidad de vivienda que provoca el aumento de la población, incluidos varios millares de VPO. Solo en San Pedro Alcántara entre las que están en construcción, con licencia aprobada o con una próxima autorización para iniciar las obras hay 399, y el objetivo del gobierno municipal es alcanzar las 800 VPO en unos cinco años.