Los ediles del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero e Isabel Cintado. SUR

Marbella aprueba una partida de más de 400.000 euros destinada al ámbito social

Esta cantidad irá a asociaciones y a subvenciones en régimen de concurrencia competitiva

María Albarral

Marbella

Martes, 12 de agosto 2025, 20:58

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una partida de más de 400.000 euros en el ámbito social destinada a ocho ... convenios con asociaciones y a la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Así lo han anunciado hoy el portavoz municipal, Félix Romero, y la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, quienes han subrayado «el compromiso del Consistorio con las entidades del tercer sector», al tiempo que han resaltado que «es una de las áreas prioritarias para la corporación porque son recursos que van a sufragar la labor de quienes trabajan por el bienestar de nuestro vecinos». La edil ha detallado que el montante para los acuerdos de colaboración nominativos asciende a un total de 260.000 euros y las beneficiarias son la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer (AFA Marbella); Marbella Voluntaria; Bastiano Bergese; Cáritas, para su casa Virgen Madre; Afimar; Crece;Cudeca y Global Gift.

