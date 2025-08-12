Marbella aprueba una partida de más de 400.000 euros destinada al ámbito social

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una partida de más de 400.000 euros en el ámbito social destinada a ocho ... convenios con asociaciones y a la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Así lo han anunciado hoy el portavoz municipal, Félix Romero, y la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, quienes han subrayado «el compromiso del Consistorio con las entidades del tercer sector», al tiempo que han resaltado que «es una de las áreas prioritarias para la corporación porque son recursos que van a sufragar la labor de quienes trabajan por el bienestar de nuestro vecinos». La edil ha detallado que el montante para los acuerdos de colaboración nominativos asciende a un total de 260.000 euros y las beneficiarias son la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer (AFA Marbella); Marbella Voluntaria; Bastiano Bergese; Cáritas, para su casa Virgen Madre; Afimar; Crece;Cudeca y Global Gift.

Cintado ha explicado que «son iniciativas que tienen como objetivo garantizar la cobertura a colectivos tan importantes como la infancia, las mujeres, las personas mayores o en situación de dependencia y aquellas que padecen enfermedades raras» y ha asegurado que «es necesario respaldar el papel fundamental que desarrolla el tejido social de nuestro municipio porque es un pilar clave para la protección de los más vulnerables». Ha especificado que un total de diez proyectos se han presentado a la convocatoria de subvenciones, dotada con 150.000 euros, y ahora se publicarán los listados de las entidades admitidas y excluidas, así como los distintos requerimientos de subsanación. Asimismo, ha recordado que «estas ayudas forman parte de un montante global de 1,7 millones de euros que el Ayuntamiento destina a 23 convenios sociales», entre los que ha destacado los suscritos con Cruz Roja, por 443.000 euros; el programa de Garantía Alimentaria, por 180.000 euros, y el de la asociación Aspandem, con un importe de 263.000 euros.

Licencias de obra menor

En otro orden de cosas, Romero ha afirmado que «seguimos siendo una ciudad con muchísimo interés para invertir, como refleja el dinamismo en el ámbito urbanístico» con la aprobación de licencias de obra menor y más de medio centenar de declaraciones responsables por un valor cercano a los 7 millones de euros, entre ellas cuatro decretos de ejecución material por más de un millón de euros e intervenciones realizadas en San Pedro por un total de 293.000 euros.