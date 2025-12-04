Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, José Eduardo Díaz. Josele

Marbella sitúa la aprobación inicial del nuevo planeamiento a principios de 2026

El Ayuntamiento espera tener antes de final de año los pronunciamientos de Costas y la Junta para la Declaración Ambiental Estratégica

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:14

El gobierno municipal de Marbella confía en que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el nuevo instrumento de planeamiento nacido al amparo de la ... Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), pueda estar aprobado de manera inicial a principios de 2026. Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, con respecto a un proceso que convertiría a la ciudad en una de las primeras localidades andaluzas en adaptarse a la nueva normativa y que es básico para que Marbella pueda continuar creciendo.

