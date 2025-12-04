Marbella sitúa la aprobación inicial del nuevo planeamiento a principios de 2026

El gobierno municipal de Marbella confía en que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el nuevo instrumento de planeamiento nacido al amparo de la ... Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), pueda estar aprobado de manera inicial a principios de 2026. Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, con respecto a un proceso que convertiría a la ciudad en una de las primeras localidades andaluzas en adaptarse a la nueva normativa y que es básico para que Marbella pueda continuar creciendo.

Aunque los tiempos se reducen con respecto a lo que sería modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el PGOM tiene una completa tramitación, que incluyen la realización de alrededor de 70 informes sectoriales. El gobierno municipal está a la espera de recibir los pronunciamientos de la Junta de Andalucía y de Costas, el órgano del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para poder obtener un documento clave, la Declaración Ambiental Estratégica (DAE), después de haber remitido la propuesta que aprobó el pasado 27 de junio el Pleno del Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo espera recibir estos pronunciamientos «antes de final de año», para que la DAE pueda ser ratificada y aprobada a principios de 2026. «El proceso comienza con el Avance; sigue con el Documento Previo, que es la fase en la que nos encontramos; después vendrá la exposición pública y la aprobación inicial del PGOM;y posteriormente la aprobación definitiva con la que culmina el proceso», ha explicado Díaz.

La hoja ruta del desarrollo

El PGOU es la hoja de ruta del futuro desarrollo de Marbella. Entre las novedades que presenta, se encuentra una reducción del suelo rústico y la flexibilización de los usos del mismo, ofreciendo al municipio nuevas herramientas para su expansión. Así, se contabilizarán 64 millones de metros cuadrados, de los cuales 30 millones de metros cuadrados son susceptibles de transformación urbanística. En este contexto, el gobierno municipal contempla que, al menos un 40 por ciento sea destinado para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente la de carácter protegido.

El PGOM traza las líneas principales del desarrollo y determina el uso de los 117 millones de metros cuadrados del territorio, preservando el suelo rústico y ordenando el crecimiento urbano. En total, se clasifica como urbano un total de 53 millones de metros cuadrados, lo que supone un aumento de 12,5 millones respecto al Plan General de Ordenación Urbana de 1986.