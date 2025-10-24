Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de la Comandancia de Marina, en la avenida Severo Ochoa. Josele

El Ayuntamiento de Marbella lleva cinco años esperando la cesión de la Comandancia de Marina

El Consistorio alcanzó en 2020 un acuerdo con el Gobierno, y ha reclamado su cumplimiento, pero «desde febrero de 2024 ni siquiera contestan»

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Lunes 13 de julio de 2020. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella aprueba la firma de un convenio para la cesión de ... la mayor parte de las dependencias de la Comandancia de Marina. El Consistorio había aceptado la oferta realizada por la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga para materializar esta vieja reivindicación a la que el Pleno ya había dado luz verde. Más de cinco años después, prácticamente nada más se ha vuelto a saber en el Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10

    El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella lleva cinco años esperando la cesión de la Comandancia de Marina

El Ayuntamiento de Marbella lleva cinco años esperando la cesión de la Comandancia de Marina