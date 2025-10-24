El Ayuntamiento de Marbella lleva cinco años esperando la cesión de la Comandancia de Marina

Lunes 13 de julio de 2020. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella aprueba la firma de un convenio para la cesión de ... la mayor parte de las dependencias de la Comandancia de Marina. El Consistorio había aceptado la oferta realizada por la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga para materializar esta vieja reivindicación a la que el Pleno ya había dado luz verde. Más de cinco años después, prácticamente nada más se ha vuelto a saber en el Ayuntamiento.

«Desde entonces hemos enviado correos electrónicos y les hemos remitido oficios; de vez en cuando contestaban a alguno y pedían más documentación, pero desde febrero de 2024 no han vuelto a hacerlo», relatan fuentes del gobierno municipal. De hecho, «las últimas veces que hemos remitido oficios para que se ejecute la cesión ha sido en febrero y en octubre de 2024, y en marzo y en junio de este año, pero no ha habido ni tan siquiera respuesta», agregan estas fuentes mostrando su sorpresa.

Cuando se acordó la cesión, en el edificio, de cinco plantas y 856 metros cuadrados, había solo tres funcionarios

El origen de la reclamación esta en la infrautilización de este inmueble situado en la céntrica avenida Severo Ochoa, que hoy depende de la Dirección General de Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Un edificio de cinco plantas y sótano con una superficie construida de 856 metros cuadrados en el que el momento en el que la Junta de Gobierno Local aprobaba la cesión había únicamente tres funcionarios trabajando. Inicialmente el inmueble acogió viviendas y las distintas dependencias de la Comandancia para tareas administrativas, pero con el paso de los años se fue quedando cada vez más vacío y abandonado.

Cuatro de las cinco plantas

La intención era que la Dirección General de Marina Mercante conservara en el edificio sus dependencias en una de las plantas, y que pescadores, armadores y propietarios de barcos pueden seguir realizando allí sus gestiones administrativos, mientras que el resto del inmueble, es decir, cuatro plantas, el sótano y el garaje, pasaran a ser utilizadas por el Ayuntamiento para alguna actuación «de interés público». «Por su ubicación, el destino del edificio estará relacionado con el ámbito marítimo, de playas o de pesca, pero esa decisión no está tomada», señaló el portavoz municipal, Félix Romero, al anunciar el pasado dado en 2020 por el órgano de gobierno municipal.

El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento no establecía un ámbito temporal de cesión, que el Consistorio dejó en manos del Ministerio para que lo determinara. El objetivo era que este inmueble localizado en «una inmejorable» ubicación y que «puede dar mucho servicio al Ayuntamiento» dejara de estar infrautilizado. Más de cinco años después del acuerdo en la Plaza de Los Naranjos siguen esperando.