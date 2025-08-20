Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oficina de Empleo de Marbella. Josele

Marbella alcanza más de 85.400 afiliados a la Seguridad Social en julio

El municipio registra también la cifra más alta de trabajadores autónomos desde que existen datos

María Albarral

Marbella

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:09

Marbella ha registrado en julio un total de 85.420 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 1.989 cotizantes ... respecto al mes anterior (2,38 por ciento más) y consolida la mejor cifra de toda la serie estadística desde 2003. Este dato supera ampliamente los registros del mismo mes de años anteriores, con 83.622 afiliaciones en julio de 2024 y 83.051 en 2023, situando al presente ejercicio como el mejor en términos laborales de las últimas dos décadas. En comparación interanual, el aumento ha sido de 1.798 personas, reflejando una evolución sólida y sostenida del mercado laboral local.

