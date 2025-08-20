Marbella alcanza más de 85.400 afiliados a la Seguridad Social en julio El municipio registra también la cifra más alta de trabajadores autónomos desde que existen datos

María Albarral Marbella Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:09

Marbella ha registrado en julio un total de 85.420 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 1.989 cotizantes ... respecto al mes anterior (2,38 por ciento más) y consolida la mejor cifra de toda la serie estadística desde 2003. Este dato supera ampliamente los registros del mismo mes de años anteriores, con 83.622 afiliaciones en julio de 2024 y 83.051 en 2023, situando al presente ejercicio como el mejor en términos laborales de las últimas dos décadas. En comparación interanual, el aumento ha sido de 1.798 personas, reflejando una evolución sólida y sostenida del mercado laboral local.

«Julio representa además el sexto mes consecutivo de incremento en el empleo tras el ajuste habitual de enero, en línea con el comportamiento estacional del sector, impulsado por la Semana Santa y la temporada alta de verano, claves para la economía del municipio», ha apuntado el asesor del ramo, Alejandro Freijo, quien ha recalcado que «el dinamismo económico de Marbella se evidencia igualmente en el crecimiento del trabajo por cuenta propia». De este modo, el mes de julio cerró con 15.288 personas inscritas en el régimen de autónomos, la cifra más alta desde que se tienen registros. «Tras una leve corrección en junio, se han sumado 93 nuevas altas, consolidando una tendencia alcista que se mantiene prácticamente sin interrupciones desde marzo, cuando se superó por primera vez el umbral de los 15.000 autónomos», ha apuntado.

