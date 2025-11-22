Marbella adjudica las obras del estadio de atletismo de Nueva Andalucía por 11,25 millones

La vieja aspiración del atletismo marbellí de contar con una gran pista está más cerca de conseguirse. El Ayuntamiento de Marbella ha acordado esta semana ... adjudicar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Maygar-Covico Estadio de Atletismo por 11.249.019 euros la construcción de las nuevas instalaciones de Nueva Andalucía. La oferta de la UTE supone una rebaja algo superior al millón de euros con respecto al importe de la licitación (12.269.872 euros).

Inversión 11.249.019 Importe de adjudicación Millones de euros es el importe de adjudicación de la obra, uno menos de lo previsto

Aunque la intención es que los trabajos puedan empezar antes de final de año, el arranque de la actuación aún no tiene fecha. Antes de formalizar el contrato e iniciar los trabajos, el Consistorio deberá respetar el plazo legal de 15 días hábiles que el resto de los licitadores tienen para acudir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Junto a la UTE formada por Maygar y Covico, a la licitación concurrieron Bilba, Eiffage Infraestructuras y CFVC Construcciones, además de otras dos constructoras que fueron excluidas por la mesa de contratación.

Los trabajos durarán dos años, pero a los 12 meses del inicio deberá abrir la pista y el campo de fútbol

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos años, pero la adjudicataria estará obligada a cumplir con el hito parcial establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares: la pista de atletismo y el campo de fútbol con el que contará el complejo deberán abrir al público a los 12 meses del inicio de las obras. De este modo, el gobierno municipal pretende que los ciudadanos puedan empezar a disfrutar de las instalaciones antes de que concluya la construcción de un complejo que vaya más allá de estos dos espacios deportivos.

Gimnasio, bar, aparcamiento...

La actuación contempla la construcción de una pista homologada de 400 metros y ocho calles, apta para acoger competiciones oficiales de ámbito nacional. y en cuyo interior habrá un campo de fútbol 11 de césped artificial. El complejo incluye un edificio anexo con un graderío cubierto para 1.000 espectadores y dos plantas que albergarán vestuarios, zona de gimnasio, sala de conferencias, espacios para clubes deportivos, cafetería, oficinas administrativas, áreas técnicas y una pista de calentamiento cubierta de 640 metros cuadrados.

Las obras abarcarán también la urbanización integral de la parcela, con accesos, un aparcamiento con capacidad para 64 vehículos, zonas ajardinadas y de esparcimiento, alumbrado, drenajes, pavimentación y cerramiento perimetral. Además, el recinto quedará conectado con el paseo fluvial del río Guadaiza, integrando así el nuevo equipamiento en su entorno y ampliando los espacios libres de uso ciudadano.