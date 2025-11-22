Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa señala la maqueta del proyecto junto a los ediles de Obras, Deportes y del distrito. Josele

Marbella adjudica las obras del estadio de atletismo de Nueva Andalucía por 11,25 millones

La UTE formada por Maygar y Covico se hace con el contrato con una oferta que rebaja en un millón de euros el importe de licitación

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:22

La vieja aspiración del atletismo marbellí de contar con una gran pista está más cerca de conseguirse. El Ayuntamiento de Marbella ha acordado esta semana ... adjudicar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Maygar-Covico Estadio de Atletismo por 11.249.019 euros la construcción de las nuevas instalaciones de Nueva Andalucía. La oferta de la UTE supone una rebaja algo superior al millón de euros con respecto al importe de la licitación (12.269.872 euros).

