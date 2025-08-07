Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha puesto en valor el sector de la joyería en Marbella. SUR

Marbella acoge la exposición de joyas de la casa Nardi de Venecia

Ángeles Muñoz ha visitado la muestra, compuesta por un centenar de piezas icónicas, y que abre un ciclo que organiza Gómez & Molina

María Albarral

Marbella

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:27

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que Marbella «también es un referente en el sector de la alta joyería», con motivo de la exposición de ... la prestigiosa casa Nardi de Venecia que se inaugura mañana viernes, día 8 de agosto, y que abre el ciclo que organiza Gómez & Molina sobre la historia de la joyería contemporánea. La regidora ha destacado la apuesta por este tipo de iniciativas de la empresa local, «que es además un ejemplo de excelencia en nuestro municipio y tiene una visión internacional», así como la participación de Alberto Nardi en la misma. Por su parte, Miguel Gómez ha apuntado que «esta ocasión única de tener esta colección tan increíblemente bella es un aliciente más para visitar esta localidad» y ha explicado que estará abierta al público en sus instalaciones de la avenida Ramón y Cajal desde el 9 al 16 de agosto, de 10.30 a 20.00 horas de lunes a viernes y los sábados hasta las 14.00 horas.

