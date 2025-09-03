Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El asesor responsable de Parques y Jardines, Eloy Ortega, ha presentado la actividad junto a Amaro Cid, una de las monitoras. SUR

Marbella acerca el medio natural a más de 7.200 escolares

En el Programa de Educación Ambiental, que se desarrollará desde octubre, podrán participar de forma gratuita los 35 centros educativos del municipio

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:54

El Ayuntamiento ha organizado una nueva edición del Programa de Educación Ambiental con 145 salidas para acercar a 7.250 escolares al entorno natural, darles ... a conocer la riqueza del mismo y promover actitudes responsables en esta materia. El asesor responsable de Parques y Jardines, Eloy Ortega, ha presentado esta iniciativa, que se desarrollará desde octubre de 2025 a junio de 2026 y donde podrán participar los 35 centros educativos existentes en la localidad, tanto públicos como concertados y privados. «Se trata de una actividad totalmente gratuita e incluye transporte, monitores especializados y seguro de accidentes», ha subrayado el representante municipal, quien ha añadido que con esta acción se espera llegar a más de 35.000 estudiantes en un período total de 5 años.

