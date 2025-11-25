Marbella abrirá al público la basílica paleocristiana y las termas romanas

La basílica paleocristiana de Vega del Mar y las termas romanas Las Bóvedas abrirán al público de manera permanente. El Ayuntamiento de Marbella ha sacado ... a licitación un contrato para que estos dos yacimientos arqueológicos, protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC), puedan ser visitados.

La intención del Consistorio plasmada en el pliego de condiciones de la licitación es que ambos restos permanezcan abiertos al público de jueves a domingo, además de los festivos (salvo los días 19 de octubre, 11 de junio. 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero). Las bóvedas, ubicadas en la urbanización Guadalmina, lo harán entre las 9.00 y las 11.00 horas, mientras que la basílica, situada en la urbanización Linda Vista Playa, lo hará de 11.15 a 14.00 horas.

Además de la apertura el contrato, que tiene una duración de cuatro años y un presupuesto de licitación de casi 165.000 euros, incluye los servicios de información a los visitantes, limpieza y mantenimiento de los dos yacimientos de San Pedro Alcántara.

La basílica de Vega del Mar es una de las escasas manifestaciones arqueológicas del cristianismo primitivo en Andalucía. Con 1.500 años de antigüedad, se trata de un templo de planta basilical de tres naves, ábside y contraábside. con sacristía y baptisterio. La zona cuenta con una necrópolis con cerca de dos centenares de tumbas en las que hubo enterramientos en distintos periodos y bajo diferentes ritos.

Las termas romanas Las Bóvedas, situadas a unos 500 metros al oeste de la basílica, son unos baños construidos en torno a los siglos II y III, que mantienen buena parte de su estructura, algo muy poco frecuente en este tipo de hallazgos.