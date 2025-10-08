Marbella abre las puertas del Ayuntamiento para mostrar su historia y funcionamiento

El Ayuntamiento de Marbella organizará este sábado, 11 de octubre, unas visitas guiadas al edificio consistorial con el objetivo de acercar su historia, su arquitectura ... y el funcionamiento de la administración local a la ciudadanía. La actividad, organizada por la Delegación de Participación Ciudadana en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local, que contará con dos turnos de recorrido a las 10.00 y a las 12.00 horas, tiene plazas limitadas que deben solicitar previa inscripción en este enlace.

El concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha destacado que «estas visitas son una oportunidad única para descubrir de cerca cómo funciona el Ayuntamiento y, al mismo tiempo, conocer la evolución histórica de un edificio que forma parte esencial del patrimonio de Marbella y de su identidad como ciudad». Bajo el título 'Detalles de Nuestra Casa', la iniciativa «busca reforzar el vínculo entre los ciudadanos y su Consistorio, fomentando la transparencia, la participación y el orgullo por el patrimonio municipal».

El inmueble fue construido en 1572 como Casa Consistorial y ha experimentado diversas modificaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos, manteniendo su carácter institucional y su gran valor histórico. En la actividad se podrán recorrer espacios que, en su origen, fueron concebidos como la Sala Capitular, hoy Sala de Comisiones, y la Sala de Justicia, actualmente conocida como Salón de Frescos, donde se pueden contemplar las pinturas murales y los techos artesonados que forman parte del patrimonio artístico municipal.

El Ayuntamiento desde dentro

«Para muchos ciudadanos, el Ayuntamiento es un lugar que solo conocen desde fuera y donde nunca han tenido ocasión de adentrarse para conocer sus dependencias», ha afirmado el edil, quien ha incidido en que esta visita guiada «es la ocasión perfecta para descubrir qué ocurre en su interior y recorrer sus espacios más emblemáticos». Durante el recorrido, un guía narrará la historia del edificio y las curiosidades de cada sala. Además, el concejal de Participación Ciudadana acompañará al grupo para explicar de forma sencilla cómo se toman las decisiones municipales y responder a las preguntas de los asistentes.

El edil ha subrayado que «queremos que los vecinos conozcan cómo se organizan los servicios públicos, qué papel desempeñan las distintas áreas de gestión y cómo la labor diaria de la administración repercute directamente en la vida de la ciudad». Asimismo, ha añadido que se trata de una actividad ideal para familias, estudiantes y vecinos interesados en conocer cómo funciona la democracia en su ámbito más cercano. Toda la información y las inscripciones para participar en las actividades de la Semana Europea de la Democracia Local están disponibles en la web municipal www.marbella.es.