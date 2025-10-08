Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel de la visitas guiadas al Ayuntamiento. SUR

Marbella abre las puertas del Ayuntamiento para mostrar su historia y funcionamiento

La iniciativa se pone en marcha en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:44

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella organizará este sábado, 11 de octubre, unas visitas guiadas al edificio consistorial con el objetivo de acercar su historia, su arquitectura ... y el funcionamiento de la administración local a la ciudadanía. La actividad, organizada por la Delegación de Participación Ciudadana en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local, que contará con dos turnos de recorrido a las 10.00 y a las 12.00 horas, tiene plazas limitadas que deben solicitar previa inscripción en este enlace.

