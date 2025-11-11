Marbella da luz verde al plan del hotel Boho Club para cuadriplicar su superficie

La planta hotelera de Marbella no para de crecer. Lo vuelve a hacer con un hotel de lujo, y esta vez en plena Milla de ... Oro. Es el Boho Club, hoy un establecimiento boutique de 7.000 metros cuadrados con 20 habitaciones, nueve suites y nueve bungalows que va a pasar a convertirse en un hotel exclusivo con unas 250 habitaciones gracias a que ampliará su superficie a 25.000 metros cuadrados, casi cuatro veces más.

Detrás del proyecto se encuentran CFS Marbella Hotel Property SL y CFS Residential Property SL, dos empresas propiedad de Boho Group AB, la nueva denominación desde hace poco más de un año de Quartiers Properties AB, una empresa cotizada en el Nasdaq First North de Estocolmo desde 2017. La inversión prevista oscilará entre los 47,42 y los 86,68 millones de euros dependiendo de la edificabilidad que se permita, teniendo en cuenta que el 50 por ciento del área edificable se prevé dedicar a zonas públicas y compartidas (restaurantes, pasillos, spa y áreas comerciales) y que las habitaciones tendrán una superficie promedio de 60 metros cuadrados.

La operación se desarrolla en en el marco del proyecto de transformación urbanística del Centro Forestal Sueco, con un ámbito de actuación de 42.394,29 metros cuadrados, y desde este martes cuenta con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marbella, que ha aprobado la propuesta de delimitación de esta Actuación de Transformación Urbanística de Reforma Interior (ATU-RI) tras concluir el periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones.

Se preservarán 6.275 metros cuadrados de zonas verdes y se hará una nueva rotonda en la antigua N-340, a la altura de la conexión con Puerto Banús

El proyecto de la firma escandinava llega con otras dos decisiones positivas para el interés general: la preservación de 6.275 metros cuadrados de zonas verdes del Centro Forestal Sueco y la ejecución de una nueva rotonda en la antigua carretera N-340, a la altura de la conexión con Puerto Banús, con la que se busca una mayor fluidez del tráfico rodado y descongestionar los accesos a esta zona.

Objetivos «muy importantes»

«Es una actuación de gran relevancia para la ciudad que permitirá crear un nuevo espacio hotelero de máximo nivel, sostenible y plenamente integrado en su entorno natural» gracias a un proyecto que «cumple con objetivos muy importantes para este Ayuntamiento, como son potenciar un hotel que va a tener un nivel muy superior, proteger nuestro arbolado y zonas verdes y realizar una intervención que va a dar agilidad al tráfico de la zona», ha resumido el edil de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

El paso dado este martes por la Junta de Gobierno con la aprobación de la propuesta de delimitación llega tras haber aprobado anteriormente la declaración de interés y conveniencia. Para que la inversión pueda materializarse deberá aprobarse el proyecto de urbanización, que es el siguiente hito con el que debe cumplir Boho Group. Una vez que se aprobara este documento, el siguiente paso para la firma sueca sería la solicitud de la licencia de obras.