Acceso al Centro Forestal Sueco, donde se ejecutará el proyecto, y donde luce un cartel anunciador del hotel. Josele

Marbella da luz verde al plan del hotel Boho Club para cuadriplicar su superficie

El establecimiento de la Milla de Oro pasará de 30 a 250 habitaciones y el proyecto prevé preservar zonas verdes y mejorar el tráfico en la zona

José Carlos García

Marbella

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:15

La planta hotelera de Marbella no para de crecer. Lo vuelve a hacer con un hotel de lujo, y esta vez en plena Milla de ... Oro. Es el Boho Club, hoy un establecimiento boutique de 7.000 metros cuadrados con 20 habitaciones, nueve suites y nueve bungalows que va a pasar a convertirse en un hotel exclusivo con unas 250 habitaciones gracias a que ampliará su superficie a 25.000 metros cuadrados, casi cuatro veces más.

Marbella da luz verde al plan del hotel Boho Club para cuadriplicar su superficie