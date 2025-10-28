Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángeles Muñoz señala la maqueta del proyecto junto a los ediles de Obras, Deportes y del distrito. Josele

Luz verde a las obras del futuro Estadio de Atletismo de Marbella en Nueva Andalucía

El Ayuntamiento aprueba la propuesta de adjudicación, espera que los trabajos arranquen este año y que a finales de 2026 entre en funcionamiento

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 28 de octubre 2025, 18:46

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha dado cuenta de la propuesta de adjudicación de las obras del futuro Estadio de Atletismo de Nueva Andalucía, una actuación ... que supondrá una inversión de 11,2 millones de euros y que transformará la zona de La Campana. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado, tras la Junta de Gobierno Local, celebrada en este distrito, que el proyecto incluye una pista de atletismo de 400 metros con ocho calles y un campo de fútbol 11 de césped artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  10. 10

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luz verde a las obras del futuro Estadio de Atletismo de Marbella en Nueva Andalucía

Luz verde a las obras del futuro Estadio de Atletismo de Marbella en Nueva Andalucía