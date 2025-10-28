Luz verde a las obras del futuro Estadio de Atletismo de Marbella en Nueva Andalucía

El Ayuntamiento de Marbella ha dado cuenta de la propuesta de adjudicación de las obras del futuro Estadio de Atletismo de Nueva Andalucía, una actuación ... que supondrá una inversión de 11,2 millones de euros y que transformará la zona de La Campana. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado, tras la Junta de Gobierno Local, celebrada en este distrito, que el proyecto incluye una pista de atletismo de 400 metros con ocho calles y un campo de fútbol 11 de césped artificial.

Además, ha señalado que los trabajos se prevén que se inicien antes de final de año, una vez que se formalice de forma definitiva la adjudicación, y ha avanzado que la financiación está plenamente garantizada con recursos municipales y fondos europeos.

El estadio estará homologado para albergar cualquier competición internacional, excepto en la modalidad de jabalina

«Se trata de una infraestructura largamente demandada por los vecinos y por los clubes deportivos del entorno», ha afirmado la regidora, quien ha subrayado que Marbella contará «por fin» con una instalación homologada para albergar pruebas regionales, nacionales e incluso internacionales.

«El diseño cumple con todos los criterios técnicos de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), incluyendo zonas de salto, señalización y torreta de vídeo», ha indicado. La única excepción es la modalidad de jabalina, que requeriría que el césped fuera natural, y el Ayuntamiento ha descartado esta opción porque no sería compatible con «el uso intensivo» que va a tener el campo de fútbol y porque, además, en Marbella no hay ningún atleta que se dedique a esta modalidad.

Una piscina en la segunda fase

La primera edil ha explicado que la intervención contempla dos fases, una primera que contará con la pista de atletismo y el campo de fútbol, además del edificio de usos múltiples, que albergará gradas cubiertas para 1.000 personas, una pista de calentamiento interior de 640 metros cuadrados, vestuarios, gimnasio, enfermería, sala de prensa y de conferencias, cafetería, dependencias para clubes y un salón de usos múltiples, y una segunda en la que se construirá una piscina.

«Nueva Andalucía está experimentando una importante transformación con equipamientos como el Espacio Polivalente o el futuro centro de salud, y seguiremos añadiendo otros» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

Además, entre las obligaciones de la empresa adjudicataria se encuentra que las instalaciones de fútbol tienen que estar en funcionamiento a finales de 2026, ha detallado Muñoz, quien ha precisado que en la etapa inicial también se llevará a cabo la urbanización del entorno, con zonas verdes, espacios libres, aparcamientos, abastecimiento, saneamiento, alumbrado, drenaje y cerramiento.

Por último, la regidora ha subrayado que el distrito de Nueva Andalucía «está experimentando una importante transformación con destacados equipamientos como el Espacio Polivalente o el futuro centro de salud» y ha anunciado que el Ayuntamiento continuará en la misma línea: «Seguiremos añadiendo otros», ha apuntado.