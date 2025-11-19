Llega el I Torneo Municipal de Pádel de San Pedro Alcántara

Las pistas del Centro Deportivo Supera de San Pedro Alcántara serán, del 21 al 23 de noviembre, la sede del I Torneo Municipal de Pádel ... sampedreño. La iniciativa, impulsada por la delegación de Deportes, «busca fomentar la práctica de esta disciplina entre los vecinos del municipio, siguiendo la línea del evento desarrollado el pasado mes de junio en Marbella», ha señalado el edil del ramo, Lisandro Vieytes, quien ha presentado el evento destacando que «el objetivo es seguir impulsando actividades accesibles para toda la ciudadanía, promoviendo una disciplina muy vinculada a nuestra ciudad».

Ha detallado que el torneo contará con categorías masculina (tercera y cuarta), femenina (tercera) y mixta, y ha subrayado que se trata de una cita gratuita. La competición cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Pádel y se ofrecerá a los participantes un 'welcome pack', agua durante los encuentros y premios para ganadores y finalistas.

«Queremos generar un ambiente deportivo y festivo, facilitando que los jugadores habituales tengan la oportunidad de competir en un formato de torneo», ha indicado Vieytes, quien ha avanzado que ya se han inscrito unas 30 parejas y que el plazo permanecerá abierto hasta mañana jueves.