El edil de Deportes, Lisandro Vieytes, ha presentado el evento. SUR

Llega el I Torneo Municipal de Pádel de San Pedro Alcántara

La competición se celebrará en el Centro Deportivo Supera del 21 al 23 de noviembre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

Las pistas del Centro Deportivo Supera de San Pedro Alcántara serán, del 21 al 23 de noviembre, la sede del I Torneo Municipal de Pádel ... sampedreño. La iniciativa, impulsada por la delegación de Deportes, «busca fomentar la práctica de esta disciplina entre los vecinos del municipio, siguiendo la línea del evento desarrollado el pasado mes de junio en Marbella», ha señalado el edil del ramo, Lisandro Vieytes, quien ha presentado el evento destacando que «el objetivo es seguir impulsando actividades accesibles para toda la ciudadanía, promoviendo una disciplina muy vinculada a nuestra ciudad».

