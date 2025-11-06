La justicia anula la venta del Marbella Arena y da la razón a la empresa que lo gestiona

Los juzgados de primera instancia de Marbella han dado la razón a la empresa que actualmente está explotando el Marbella Arena y han anulado la ... operación de venta de este espacio, anunciada el pasado mes de junio en favor de Félix Ruiz Hernández, el fundador de Tuenti, la extinta red social que comprara Telefónica, y actual CEO de la plataforma deportiva Playtomic, y de los inversores Emilio Rodríguez Quijano y Alexander Villaverde Zweegers.

Los empresarios adquirieron el 66 por ciento de la empresa propietaria del Marbella Arena, denominada Plaza de Toros de Puerto Banús SA, a través de la firma Gladiator Project SL. La operación se anunció y se ejecutó estando en vigor —desde agosto de 2018— un contrato de arrendamiento con la mercantil que actualmente explota el coso de Puerto Banús, Leisure & Culture Marbella SL, en el que además se incluía un derecho de opción de compra que no se respetó.

En la sentencia del juzgado marbellí, que estima «totalmente» la demanda de la empresa explotadora del espacio, se declara «el incumplimiento por parte de Plaza de Toros de Puerto Banús SA del derecho de opción de compra contenido en el contrato de arrendamiento» al «impedir su ejercicio», y condena a la empresa a «cumplir» con lo rubricado «mediante el otorgamiento de escritura pública de compraventa en los términos previstos en el referido contrato».

La sentencia declara «el incumplimiento» del contrato de arrendamiento y ratifica el derecho de compra de la empresa que explota el espacio

La resolución judicial, si bien no es firme, ratifica «inequívocamente» el derecho de compra sobre el complejo y «constituye un respaldo jurídico sólido» a «la posición contractual y actividad desarrollada», ha manifestado Leisure & Culture Marbella, que destaca que el fallo «señala expresamente a la parte demandada como responsable de haber generado de forma reiterada y deliberada múltiples obstáculos para el ejercicio efectivo de dicho derecho».

Perjuicio económico

La sociedad arrendataria del Marbella Arena asegura que la información difundida por los empresarios al anunciar la operación, le ha ocasionado «un grave daño a la imagen y solvencia» por su «contenido sesgado y falta de veracidad», ya que si bien cualquiera puede adquirir acciones de la empresa propietaria de la plaza de toros y tomar su control, lo que estaría haciendo es comprar una sociedad que tiene un contrato de arrendamiento en vigor con opción a compra.

La empresa que gestiona el complejo ha iniciado acciones para reclamar daños y perjuicios después de que el anuncio de la operación la cancelación de inversiones y eventos

Leisure & Culture Marbella asegura que esa «campaña de desinformación» se tradujo en «cancelaciones de operaciones de inversión y reservas de espacios para la celebración de conciertos y otros eventos, en un estado avanzado de negociación». Por este motivo, la empresa ha iniciado acciones legales para la reclamación de daños y perjuicios, mientras estudia la posibilidad de llevar el caso a la vía penal «contra todos los implicados directa o indirectamente».

La empresa explotadora del Marbella Arena asegura que seguirá adelante con su actividad y que «en breve» anunciará nuevos eventos y acuerdos comerciales, que se reactivan tras la sentencia, y que «contribuirán, aún más, al posicionamiento del complejo como referente cultural y de ocio en la Costa del Sol», al tiempo que reafirma su «compromiso con el desarrollo cultural y empresarial del complejo».