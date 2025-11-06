Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen exterior del complejo Marbella Arena, en Puerto Banús. Josele

La justicia anula la venta del Marbella Arena y da la razón a la empresa que lo gestiona

La operación se ejecutó estando en vigor un contrato de arrendamiento con derecho de compra

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Los juzgados de primera instancia de Marbella han dado la razón a la empresa que actualmente está explotando el Marbella Arena y han anulado la ... operación de venta de este espacio, anunciada el pasado mes de junio en favor de Félix Ruiz Hernández, el fundador de Tuenti, la extinta red social que comprara Telefónica, y actual CEO de la plataforma deportiva Playtomic, y de los inversores Emilio Rodríguez Quijano y Alexander Villaverde Zweegers.

