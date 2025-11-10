La Junta pone en marcha el proyecto para construir la nueve sede del SAE y el SEPE en Marbella

El proyecto de construcción del edificio que albergará la nueva sede en Marbella del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del Servicio Público de Empleo ... Estatal (SEPE) está a punto de echar a andar. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo está cerca de adjudicar el contrato que dará el pistoletazo de salida para la materialización de esta iniciativa, que no es otro que el de los servicios de arquitectura que redactarán el proyecto y que asumirán la dirección facultativa de la obra.

El nuevo Centro de Empleo Marbella, que acogerá las dependencias del SAE y el SEPE, estará ubicado en un solar de titularidad de la Junta dentro del Albergue África. Se trata de una parcela de 889,55 metros cuadrados situada en la confluencia de las calles Salvador Rueda y Huerta los Guerra donde se levantará este edificio de nueva planta, y al que se le sumará un aparcamiento de dos plantas con 600 plazas y más de 8.500 metros cuadrados de instalaciones deportivas que hará el Ayuntamiento.

El contrato será el que marque el futuro del proyecto del nuevo Centro de Empleo. Los arquitectos licitantes han tenido que efectuar un análisis y esbozar ya su propuesta, tener en cuenta la racionalidad constructiva, optimizar las instalaciones en el espacio disponible y efectuar una proposición metodológica. Todos estos aspectos suman el 45 por ciento de los criterios de adjudicación del contrato, lo mismo que la propuesta económica, mientras que la asistencia técnica gratuita y el número de visitas durante el plazo de garantía suponen los diez puntos restantes.

Las actuales dependencias son «insuficientes», incumplen la normativa laboral, y registran un «considerable» discomfort térmico

Una vez que se adjudique y se formalice el contrato, el arquitecto o el estudio que resulte adjudicatario dispondrá de seis meses para cumplimentar la primera fase del contrato: la redacción del documento técnico, que deberá contar con el preceptivo informe favorable de la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos de la Junta. El adjudicatario asumirá también la dirección de las obras, que abarcará desde el inicio hasta la finalización del periodo de garantía, dentro de un contrato que tendrá una duración total de 24 meses y que ha salido a licitación por algo más de 119.000 euros.

Poco espacio y deficiencias

Con el proyecto se pretende hacer frente al «insuficiente» espacio con el que cuentan los alrededor de 30 empleados públicos del SAE y el SEPE y las decenas de usuarios en las actuales dependencias diarios de la sede del conjunto residencial Las Palomas. En la justificación del proyecto la Consejería asegura que el espacio actual incumple con «las disposiciones mínimas de seguridad y salud» establecidas para los espacios de trabajo, con «las medidas de los recorridos de evacuación» y con «las distancias mínimas de acceso a los puestos de trabajo»; y reconoce que hay un «considerable» discomfort térmico debido a «la insuficiente instalación de climatización presente».

Además se habla también de «un espacio reducido» para el almacén y el archivo y de «deficiencias en los cuadros de mando y protección» de la instalación eléctrica.

Por estas dependencias la Junta de Andalucía está abonando un alquiler, de modo que el nuevo edificio que se levantará en el centro de Marbella supondrá un ahorro al tratarse de un espacio propio.