Juanma Moreno inaugura el sexto centro de salud de Marbella y presume de inversión sanitaria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado hoy el centro de salud de Ricardo Soriano, el sexto con el que contará ... Marbella y que supone el cumplimiento de una promesa electoral realizada en 2018 ante la reclamación planteada por los vecinos y por el Ayuntamiento. Las instalaciones han abierto sus puertas gracias a una inversión de más de 3 millones de euros del Consistorio, que ha transformado la que fuera sede de Urbanismo durante la época del GIL y que intentó ser subastada por el PSOE hasta en dos ocasiones, en unas dependencias que atenderán a una población de más de 20.000 personas.

El denominado centro de salud Marbella Oeste permite «descongestionar» el de Leganitos para poner fin a un «décadas de problema de espacio», tal y como subrayó el presidente andaluz, que ha estado acompañado en la inauguración por los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, entre otras autoridades.

«Con el PSOE no habría sido posible; lo intentamos de todas las maneras posibles», destacó Muñoz tras resaltar el éxito conseguido gracias a la colaboración de las dos administraciones después de que el Ayuntamiento haya financiado también la construcción del consultorio de Las Chapas, que abrió sus puertas el pasado mes de julio; y las ampliaciones de los centros de Las Albarizas y de Nueva Andalucía, que aún no han estrado en servicio. «Es un cambio radical de 180 grados que se ha hecho en el mapa sanitario de Marbella», defendió la alcaldesa.

«El cien por cien de los centros de salud de la Costa del Sol han sido objeto de mejoras parciales o totales en los últimos seis años» Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

Con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, el centro de salud de Ricardo Soriano dispone de 24 consultas, una de ellas de cirugía menor; además de una sala de fisioterapia, un servicio que hasta ahora no se prestaba en Leganitos; un mamógrafo, que se suma a los cuatro existentes ya; un ecógrafo y un retinógrafo. Cuenta con una dotación de 20 profesionales, además de otros cinco compartidos con Leganitos, y abre de 8.00 a 15.00 horas, aunque Moreno ha asegurado que el Gobierno andaluz ya está trabajando para que lo haga de manera ininterrumpida durante doce horas (de 8.00 a 20.00).

El presidente de la Junta, los consejeros de Sanidad y Economía y la alcaldesa alcaldesa durante la inauguración del nuevo centro de salud Marbella Oeste. Josele

El centro de salud forma parte del «intenso plan renove» que el Ejecutivo andaluz lleva realizando desde 2019, mejorando y modernizando los servicios sanitarios, según apuntó Moreno, que cifró en 330 millones de euros las inversiones realizadas para la mejora de la red sanitaria de la provincia, 72 de ellos para ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS), de Marbella. El presidente andaluz aseguró que «el cien por cien de los centros de salud de la Costa del Sol han sido objeto de mejoras parciales o totales» en los últimos seis años.

Cribados y gasto sanitario

En una intervención en la que no se admitieron preguntas, el presidente de la Junta se refirió de manera implícita a la crisis de los cribados de cáncer de mama al señalar que en Andalucía se realizan anualmente 588 millones de actos médicos, por lo que «es imposible que no haya errores», argumentó.

Moreno defendió que Andalucía cuenta con un sistema sanitario «con capacidad de mejora», pero «sólido», y subrayó que la comunidad ha pasado en esta materia de estar a la cola en gasto por habitante a estar «por encima de la media», por lo que «nadie puede decir que haya una privatización», resaltó.

En 2026 el gasto en sanidad alcanzará los 16.300 millones de euros, prácticamente un tercio de los presupuestos de la Junta de Andalucía, y una cifra que en el área sanitaria supera al presupuesto total de todas las comunidades con la excepción de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En la provincia ascenderá el próximo año a 91 millones de euros de presupuesto, unos 20 más que en 2025, de los cuales 30 millones irán a parar el tercer hospital de la capital malagueña.