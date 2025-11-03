Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Junta, el consejero de Sanidad y la alcaldesa de Marbella en una consulta de pediatría. Josele

Juanma Moreno inaugura el sexto centro de salud de Marbella y presume de inversión sanitaria

Las instalaciones disponen de 24 consultas, nuevo servicios como fisioterapia y la última tecnología, y en ellas se atenderá a más de 20.000 personas

José Carlos García

Marbella

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado hoy el centro de salud de Ricardo Soriano, el sexto con el que contará ... Marbella y que supone el cumplimiento de una promesa electoral realizada en 2018 ante la reclamación planteada por los vecinos y por el Ayuntamiento. Las instalaciones han abierto sus puertas gracias a una inversión de más de 3 millones de euros del Consistorio, que ha transformado la que fuera sede de Urbanismo durante la época del GIL y que intentó ser subastada por el PSOE hasta en dos ocasiones, en unas dependencias que atenderán a una población de más de 20.000 personas.

