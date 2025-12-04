El incremento de la recaudación permite a Marbella impulsar la inversión

Con los presupuestos de 2026 aprobados ya inicialmente, el Ayuntamiento de Marbella ha dado luz verde hoy a la última modificación presupuestaria de 2025. Se ... trata de un suplemento de crédito de 4,7 millones de euros que llega como consecuencia del incremento de la recaudación proveniente del patrimonio municipal del suelo y que se destinará íntegramente a financiar obra pública en 2026. La operación ha salido adelante con los votos del PP, la abstención de OSP y Vox y la negativa del PSOE en una sesión plenaria extraordinaria y urgente que posibilitará que pueda ejecutarse a partir del 1 de enero, una vez que se haga efectivo el ingreso.

«Se trata de una excelente noticia para la ciudad, porque esta modificación se financia gracias a una mayor recaudación de ingresos respecto a la previsión del presupuesto de este ejercicio, especialmente en el capítulo de patrimonio municipal del suelo», ha asegurado en la sesión plenaria la alcaldesa, Ángeles Muñoz, subrayando que este incremento presupuestario «permitirá reforzar proyectos claves para la localidad, respondiendo a necesidades reales en materia de equipamientos».

El punto limpio de San Pedro se ubicará en una parcela de 3.500 metros cuadrados y supondrá un desembolso de 1,24 millones de euros

En este sentido, Muñoz ha detallado que una de las actuaciones principales será la creación del punto limpio de San Pedro Alcántara, que se ubicará en una parcela de 3.500 metros cuadrados, en la zona norte del polígono industrial, y que contará con una inversión de 1.245.000 euros. «Es fundamental que impulsemos en San Pedro esta infraestructura tan demandada, adecuada para la gestión de residuos y la economía circular», ha indicado la primera edil.

Colegios y Albergue África

Muñoz ha destacado la financiación destinada a la climatización y mejora energética de los colegios, con una inversión superior 1,5 millones de euros. Esta actuación incluirá la instalación de paneles fotovoltaicos e infraestructuras eléctricas que garantizarán el abastecimiento y permitirán la instalación de equipos de aire acondicionado en 22 centros educativos.

Otro proyecto que se sufragará es el del albergue África, que sumará una aportación de 1.568.000 euros a los 24 millones previstos. La alcaldesa ha recordado que es «una parcela estratégica» de 15.000 metros cuadrados en el centro de Marbella, fruto de un acuerdo con la Junta de Andalucía y la entidad Interjoven, que permitirá ofrecer nuevos aparcamientos a la zona, dependencias para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y «una amplia área deportiva pública para el disfrute de todos los vecinos».

La operación presupuestaria permitirá realizar una instalación eléctrica para el futuro recinto ferial e invertir 260.000 euros en acondicionar el parque Maribel Notario

Además, Muñoz ha especificado que también se va a incluir una partida de 100.000 euros para la instalación de una infraestructura eléctrica de media tensión, destinada a dar suministro al futuro recinto ferial de Marbella, y otra de 260.000 euros para el acondicionamiento del parque Maribel Notario.

«Con esta modificación presupuestaria reforzamos inversiones que mejoran servicios esenciales, avanzan en sostenibilidad, dan respuesta a demandas históricas y generan un beneficio directo para nuestros vecinos», ha asegurado la alcaldesa de Marbella, quien ha añadido que confía en que «este esfuerzo inversor contribuya a seguir modernizando nuestra ciudad y a consolidar la calidad de sus equipamientos públicos».