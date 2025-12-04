Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pleno aprobó el suplemento de crédito de 4,7 millones de euros. Josele

El incremento de la recaudación permite a Marbella impulsar la inversión

El pleno aprueba una operación de 4,7 millones para financiar el punto limpio de San Pedro, el Albergue África y la climatización de colegios

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:43

Con los presupuestos de 2026 aprobados ya inicialmente, el Ayuntamiento de Marbella ha dado luz verde hoy a la última modificación presupuestaria de 2025. Se ... trata de un suplemento de crédito de 4,7 millones de euros que llega como consecuencia del incremento de la recaudación proveniente del patrimonio municipal del suelo y que se destinará íntegramente a financiar obra pública en 2026. La operación ha salido adelante con los votos del PP, la abstención de OSP y Vox y la negativa del PSOE en una sesión plenaria extraordinaria y urgente que posibilitará que pueda ejecutarse a partir del 1 de enero, una vez que se haga efectivo el ingreso.

