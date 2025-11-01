Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los trabajadores iniciaron en la tarde de este viernes un encierro indefinido en el hotel. Josele

El hotel Senator Marbella echa la persiana mientras cincuenta trabajadores inician un encierro

El establecimiento cierra sus puertas para su reforma y el cambio en la explotación, y la plantilla defiende que se les aplique un ERTE en lugar de un despido colectivo

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El hotel Senator Marbella, uno de los símbolos de la corrupción urbanística del GIL, ha echado el cierre. Lo ha hecho para volver a abrir ... sus puertas hasta 2027 y con unos 50 trabajadores dentro, que han iniciado en la tarde de este viernes un encierro con carácter indefinido como medida de presión para defender el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  7. 7 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El hotel Senator Marbella echa la persiana mientras cincuenta trabajadores inician un encierro

El hotel Senator Marbella echa la persiana mientras cincuenta trabajadores inician un encierro