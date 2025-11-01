El hotel Senator Marbella echa la persiana mientras cincuenta trabajadores inician un encierro

El hotel Senator Marbella, uno de los símbolos de la corrupción urbanística del GIL, ha echado el cierre. Lo ha hecho para volver a abrir ... sus puertas hasta 2027 y con unos 50 trabajadores dentro, que han iniciado en la tarde de este viernes un encierro con carácter indefinido como medida de presión para defender el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

La plantilla, 107 personas en total entre trabajadores en activo (90) y personal de sustitución o en excedencia (17), pertenece a Grupo Hoteles Playa y quien abrirá de nuevo el establecimiento será Meliá tras una profunda reforma. Hoteles Playa ha planteado un despido colectivo a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y lo que reclaman los trabajadores es un expediente temporal (ERTE) para continuar trabajando en el establecimiento una vez que vuelva a a abrir sus puertas de la mano de Meliá al entender que hay una continuidad de la actividad y que el convenio colectivo del sector y el Estatuto de los Trabajadores impone la subrogación de la plantilla.

Aunque el cierre se ha producido oficialmente este viernes 31 de octubre, desde el día 26 el hotel no tiene clientes, a pesar de que estaba prácticamente al completo para esos días. Desde entonces la empresa explotadora ha empezado a llevarse todo lo que hay en el interior del hotel, desde el mobiliario a las puertas, y entre 20 y 25 trabajadores se encargan estos días de la limpieza y de estas tareas, según apunta David Casado, presidente del Comité de Empresa. Lo harán hasta el 8 de noviembre, día en el que se hará efectivo el despido colectivo «si nadie lo remedia».

Ese día culmina el periodo de consultas del ERE, y hasta ahora el diálogo con las partes implicadas, las dos cadenas hoteleras, y la propietaria del inmueble, Inmobiliaria Prico, se ha limitado al diálogo con sus representantes legales, que acuden a las citas margen de decisión, según apunta el representante de los trabajadores, que pide también «la implicación» del Ayuntamiento de Marbella porque, subraya, «son 107 familias las que van a la calle».

Para materializar el encierro, los trabajadores se han llevado desde sacos de dormir hasta comida o café, y han hecho hasta cuadrantes de limpieza, además de preparar la celebración de talleres «para no tener la cabeza todo el tiempo pensando en el despido».