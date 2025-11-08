Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria

La empresa fuengiroleña Higuerón Developments ha anunciado la adquisición del Marbella Golf Country Club y la firma de un acuerdo con Hilton que supondrá la ... llegada del primer establecimiento en España del gigante hotelero bajo su marca Waldorf Astoria.

La compra se traduce en el nacimiento de Higuerón Marbella Golf Resort; una denominación que significa «el inicio de una nueva era para uno de los enclaves más emblemáticos del golf en Marbella y para la propia compañía, que consolida así su expansión con un segundo resort de referencia en el sur de Europa», según ha manifestado Higuerón Developments, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en los sectores hotelero, inmobiliario y de lujo.

El nuevo resort, asegura la firma fuengiroleña, nacerá «bajo una visión integral que combinará alojamiento, bienestar, deporte y exclusividad», siguiendo la línea de su buque insignia, el Higuerón Gran Málaga Resort.

El acuerdo que alumbrará el nacimiento del primer Waldorf Astoria de España fue firmado con el CEO de Hilton en Nueva York

La nueva propietaria firmó en Nueva York el pasado día 5 el acuerdo con Christopher J. Nassetta, presidente y CEO de Hilton, Y en el icónico hotel Waldorf Astoria de Park Avenue, la avenida que cruza Manhattan de norte a sur, se hizo la presentación oficial de la alianza, coincidiendo con la víspera de la reapertura del establecimiento tras una reforma. No es la primera vez que alcanzan un acuerdo ambas partes, como atestigua el Higuerón Hotel Curio Collection by Hilton de Fuengirola.

Del legendario Robert Trent Jones Senior a su hijo

El nacimiento del Marbella Golf responde a la idea de Robert Naify, que en la década de los años 80 del siglo pasado concibió crear un club exclusivo de golf en Marbella. Para hacerlo realidad contó con el legendario arquitecto Robert Trent Jones Senior, una de las figuras más influyentes en la historia del golf. Trent Jones Sr. fue el responsable del diseño original del campo, aportando su característico estilo técnico y elegante, y bajo su dirección, el proyecto tomó forma hasta su inauguración en 1994.

La nueva propietaria trabaja ya en «un rediseño» del campo de golf que «reinterpretará el recorrido bajo una mirada contemporánea»

A pesar de algunas modificaciones posteriores, el trazado mantiene la esencia del diseño original de Trent Jones Sr., pero Higuerón Developments ha dado a conocer también que está trabajando junto a Robert Trent Jones Jr., hijo del creador del campo, en «un rediseño que reinterpretará el recorrido bajo una mirada contemporánea» que será «respetuosa con el paisaje y fiel a la filosofía del juego que definió a su autor». «El campo conservará la esencia de su creador mientras se prepara para su evolución», resume la nueva propiedad.

Ampliar Imagen aérea del Marbella Golf. SUR

La empresa fuengiroleña asegura que Higuerón Marbella Golf Resort representa «una fusión entre pasado y futuro, tradición e innovación». Se trata, según Higuerón Developments, de«una nueva historia que comienza sobre el legado de uno de los campos más emblemáticos de Marbella y que mira hacia un horizonte donde el lujo, la sostenibilidad y la excelencia serán sus principales protagonistas».