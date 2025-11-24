El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso

El helipuerto del que dispuso en una zona de Nagüeles conocida como Los Manchones Altos Juan Antonio Roca, el poderoso asesor de Urbanismo del Ayuntamiento ... de Marbella entre 1991 y 2006 y cerebro del caso Malaya, tiene demanda. Hasta tres empresas, según han confirmado a SUR fuentes municipales, han presentado sus ofertas al procedimiento de concesión demanial puesto en marcha por el Consistorio por el sistema de subasta pública.

En realidad el Ayuntamiento de Marbella no contrata la explotación como helipuerto, sino simplemente el uso privativo de las instalaciones, que cuentan con un hangar (675 metros cuadrados), oficinas (115), una vivienda para guarda (algo menos de 62), además de un depósito de agua y un centro de transformación, sumando una superficie urbanizada de 4.868,79 metros cuadrados en una parcela de 13.812,50 metros cuadrados. Para que pueda funcionar como infraestructura de aeronavegación, el adjudicatario tendrá que encargarse de obtener la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que califique como helipuerto de uso restringido este espacio.

No obstante, el compromiso de obtener luz verde por parte de AESA supone el 35 por ciento de la puntuación con la que serán valoradas las ofertas, mientras que la adecuación de las instalaciones representa un 45 por ciento. Los otros 20 de los 100 puntos de valoración serán por el mayor canon ofertado. La cifra de partida es 5.176 euros mensuales (sin impuestos); un importe que toma como base un antiguo contrato de arrendamiento realizado en 2011 por el administrador judicial de la empresa vinculada a Juan Antonio Roca que tenía la propiedad de la infraestructura, de 4.000 euros mensuales, actualiza conforme al IPC acumulado desde entonces (un 29,4 por ciento).

La concesión tendrá una duración de entre cuatro y ocho años y proporcionará al Consistorio al menos 5.176 euros netos al mes

La concesión demanial tendrá una duración de cuatro años, susceptible de ser prorrogada anualmente por cuatro más, lo que proporcionaría a las arcas municipales unos ingresos netos mínimos de casi 497.000 euros durante esos ocho años, a razón de 62.112 euros al año. Presumiblemente los licitadores habrán presentado ofertas mayores para imponer a sus rivales en la licitación.

La mesa de contratación está aún en el fase inicial de evaluación de las propuestas y aún no ha abierto ninguno de los sobres correspondientes a cada uno de los tres aspectos evaluables que determinará quién será el adjudicatario.

Compensación por 'Saqueo I'

El Ayuntamiento se hizo con la propiedad del helipuerto después de que julio de 2016 la Audiencia Provincial de Málaga determinara que los marbellíes debían recuperarlo como pago por la responsabilidad civil de Roca en el caso Saqueo I —uno de los cinco por los que fue condenado el responsable de Urbanismo del gobierno del GIL junto a Malaya, Minutas, Belmonsa y Urquía— y cuya titularidad fue aceptada por el pleno municipal en enero de 2020 tras haber sido tasada en 2018 en 635.000 euros.

El cerebro de la corrupción urbanística del GIL había obtenido el helipuerto en 2021 mediante una concesión administrativa a la sociedad Heliponto Marbella por un periodo de 50 años, y pudo disfrutar de él hasta que el 29 de marzo de 2006 ingresó en prisión, donde permaneció hasta que en febrero de 2019 consiguió la libertad condicional.

El Ayuntamiento marbellí recibió también en ese proceso las fincas de La Caridad, valorada en 5,08 millones de euros, y la de Siete Corchones, situada en la carretera de Istán y tasada en 1,52 millones.