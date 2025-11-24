Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El helipuerto está ubicado en una parcela de casi 14.000 metros cuadrados en Los Machones Altos. Josele

El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso

El Consistorio prima en la licitación la adecuación de las instalaciones y el compromiso para lograr el permiso para operar

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

El helipuerto del que dispuso en una zona de Nagüeles conocida como Los Manchones Altos Juan Antonio Roca, el poderoso asesor de Urbanismo del Ayuntamiento ... de Marbella entre 1991 y 2006 y cerebro del caso Malaya, tiene demanda. Hasta tres empresas, según han confirmado a SUR fuentes municipales, han presentado sus ofertas al procedimiento de concesión demanial puesto en marcha por el Consistorio por el sistema de subasta pública.

