El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas recibe el III Premio Internacional de Poesía 'Marpoética'

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha entregado hoy, en el Hospital Real de la Misericordia, el III Premio Internacional de Poesía 'Marpoética' al escritor ... granadino Gerardo Rodríguez Salas, por su obra 'Oxford Circus'. La primera edil ha destacado que «Marbella vuelve a convertirse en epicentro de la creación literaria gracias a un galardón que, pese a su juventud, se está consolidando como uno de los más prestigiosos del panorama literario en español». En este sentido, ha subrayado la dimensión del certamen, organizado por el Ayuntamiento, que ha recibido en esta edición un total de 1.964 poemarios, de los cuales 1.122 proceden de países hispanoamericanos. «Estas cifras reflejan la confianza que tantos autores depositan en nuestra ciudad como punto de encuentro para el pensamiento y la palabra», ha añadido.

Muñoz, que ha estado acompañada por la directora general del ramo, Carmen Díaz, y por los miembros del jurado, entre ellos el presidente, Antonio Colinas, ha felicitado al ganador y ha destacado la fuerza literaria de su poemario, «una obra que conmueve y abre nuevos horizontes de lectura, que refleja con valentía la complejidad de la identidad y que representa una fotografía precisa de algunos de los desafíos más acuciantes de nuestro tiempo». «Hoy celebramos tu talento y te damos la bienvenida a esta familia que es 'Marpoética' de la que ya forman parte los dos ganadores anteriores: Felipe Benítez Reyes y Nadia Fabo Andrés», ha apuntado.

«La poesía es como la caja negra de la sociedad, un espacio para almacenar la memoria, el trauma, el amor y la luz» Gerardo Rodríguez Salas Escritor y ganador de 'Marpoética'

Por su parte, el premiado ha agradecido al Ayuntamiento y al jurado la concesión del galardón y ha recordado con emoción sus veranos de infancia en Marbella. En su intervención, ha definido la poesía como «la caja negra de la sociedad, un espacio para almacenar la memoria, el trauma, el amor y la luz», y ha reivindicado el papel de la palabra poética como vehículo para «imaginar otros mundos posibles, donde la diversidad y la diferencia no se marginen, sino que se celebren». Sobre 'Oxford Circus', ha explicado que su discurso se vertebra en torno al circo como metáfora espacial e identitaria y que aborda temáticas como la extranjería o la memoria. El jurado ha destacado «la audacia constructiva de unos poemas que dan voz a algunos de los debates fundamentales de nuestro tiempo, como la identidad de género, apelando al lector a afrontar las aristas de una realidad compleja».

Gerardo Rodríguez Salas (Granada, 1976) es profesor titular de Literatura Inglesa en la Universidad de Granada, máster en Estudios de Género por la Universidad de Oxford y Premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido finalista en dos ocasiones del Premio Andalucía de la Crítica (modalidad poesía) y del III Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros. Es autor de los poemarios 'Anacronía' (2020) y 'Los hilos de la infamia' (2024), y ha publicado también el libro de relatos 'Hijas de un sueño' (2017) y la obra teatral 'Vulanicos' (2021). Sus trabajos han sido incluidos en cerca de una veintena de antologías y traducidos a varios idiomas y colabora habitualmente en revistas nacionales e internacionales.