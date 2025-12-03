Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con el galardonado. Josele

El escritor granadino Gerardo Rodríguez Salas recibe el III Premio Internacional de Poesía 'Marpoética'

La obra 'Oxford Circus' se impuso a los más de 1.960 poemarios que se presentaron al certamen organizado por el Ayuntamiento de Marbella

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:06

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha entregado hoy, en el Hospital Real de la Misericordia, el III Premio Internacional de Poesía 'Marpoética' al escritor ... granadino Gerardo Rodríguez Salas, por su obra 'Oxford Circus'. La primera edil ha destacado que «Marbella vuelve a convertirse en epicentro de la creación literaria gracias a un galardón que, pese a su juventud, se está consolidando como uno de los más prestigiosos del panorama literario en español». En este sentido, ha subrayado la dimensión del certamen, organizado por el Ayuntamiento, que ha recibido en esta edición un total de 1.964 poemarios, de los cuales 1.122 proceden de países hispanoamericanos. «Estas cifras reflejan la confianza que tantos autores depositan en nuestra ciudad como punto de encuentro para el pensamiento y la palabra», ha añadido.

