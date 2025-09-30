Las galletas de una de las mejores reposteras del mundo llegan a Marbella

Se llama Debbie Wingham, es una de las artistas pasteleras más reconocidas del mundo, y su más reciente creación, las crumbz cookies, han llegado al ... icónico La Fonda Heritage Hotel, referente de la alta gastronomía y el lifestyle en el casco histórico de Marbella. Se trata de un proyecto único de la célebre artista repostera internacional, reconocida por Food Network como la Countess of Confection (Condesa de la Repostería) y considerada una de las diez mejores creadoras de tartas del mundo.

Inspiradas en los valores familiares y en la pasión por la repostería artesanal, las crumbz cookies nacen de un gesto entrañable: el amor de su hija menor Scarlett por las galletas. Así, Wingham, conocida mundialmente como la Reina de las Tartas, ha fusionado lo mejor de la pastelería tradicional y la repostería creativa para dar vida a un concepto innovador: una galleta que piensa que es una tarta.

Es un proyecto artesanal y local: las galletas se hacen con harina de Coín, miel de Alhaurín y frutas de agricultores locales

El proyecto destaca por su apuesta por los ingredientes de proximidad y el respeto al medioambiente. La harina utilizada procede de un molino en Coín, las frutas son suministradas por agricultores locales, para transformarlas en rellenos y coberturas frescas, y la miel proviene de un apicultor de Alhaurín. Todo se presenta en envases de papel reciclado, con opciones para todos los gustos: desde versiones más saludables, endulzadas de forma natural y sin gluten, hasta perfiles más indulgentes para los más golosos.

Creación Imagen de las galletas, que se venderán en exclusiva en Marbella en el exclusivo hotel boutique La Fonda Heritage. SUR Inspiración Las crumbz cookies nacen del amor por las galletas de la hija menor de Debbie Wingham, Scarlett. SUR 1 /

Los sabores rinden homenaje a España con referencias tan evocadoras como 'Andalusian Lemon Drizzle' o 'Sevilla Chocolate Orange', con propuestas en constante evolución que incorporan nuevas recetas cada mes según la estacionalidad.

«Crumbz es más que una galleta: es un dulce recuerdo que puedes compartir, cortar y disfrutar como una tarta; un proyecto en el que se une innovación, artesanía, sostenibilidad y amor por los productos locales» Debbie Wingham Artista repostera

Lo que realmente hace únicas a las crumbz cookies es su diseño innovador: pueden cortarse en porciones perfectas, lo que permite disfrutar de distintos sabores sin exceso, transformando una simple galleta en un momento de conexión y celebración. Un concepto que va más allá de lo gastronómico y conecta con la idea de compartir y disfrutar en comunidad.

«Crumbz es más que una galleta: es un dulce recuerdo que puedes compartir, cortar y disfrutar como una tarta. Con este proyecto quería unir la comodidad de la nostalgia con la emoción de la innovación, manteniéndome fiel a los valores de la artesanía, la sostenibilidad y el amor por los productos locales», afirma Debbie Wingham.

Un nuevo icono dulce en Marbella

Las crumbz cookies, con su estética rústica y su gran atractivo en redes sociales, se convierten en el detalle perfecto para regalar o acompañar celebraciones especiales. Y a partir de ahora, Marbella será testigo privilegiado de su lanzamiento, ya que La Fonda Heritage Hotel será el único lugar de Marbella donde se podrán adquirir.

A través de esta colaboración, el hotel refuerza su papel como espacio de referencia en experiencias culturales y gastronómicas innovadoras, acercando a residentes y visitantes una propuesta que combina creatividad, tradición y sostenibilidad. Y es que La Fonda Heritage Hotel es el primer Relais & Châteaux de Andalucía, asociación en la que la gastronomía juega un papel fundamental.

Debbie Wingham es una de las artistas pasteleras más reconocidas del mundo. Con múltiples series de televisión, colaboraciones internacionales y una fuerte presencia mediática, ha sido nombrada por Food Network como Countess of Confection. Su trayectoria incluye creaciones únicas que la han posicionado como una visionaria en el arte del azúcar y la repostería de lujo.