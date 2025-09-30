Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Debbie Wingham, considerada una de las diez mejores creadoras de tartas, posa con su creación. SUR

Las galletas de una de las mejores reposteras del mundo llegan a Marbella

Las crumbz cookies, un proyecto de Debbie Wingham desarrollado con productos malagueños, se venderán en exclusiva en La Fonda Heritage Hotel

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:02

Se llama Debbie Wingham, es una de las artistas pasteleras más reconocidas del mundo, y su más reciente creación, las crumbz cookies, han llegado al ... icónico La Fonda Heritage Hotel, referente de la alta gastronomía y el lifestyle en el casco histórico de Marbella. Se trata de un proyecto único de la célebre artista repostera internacional, reconocida por Food Network como la Countess of Confection (Condesa de la Repostería) y considerada una de las diez mejores creadoras de tartas del mundo.

