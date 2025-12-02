Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, con los socios de los centros de participación activa que han sido galardonados. SUR

La VI Gala de Navidad de los Mayores reúne a más de 1.200 usuarios de los diez centros de participación activa de Marbella

El Palacio de Congresos Adolfo Suárez ha acogido la actividad

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:37

Comenta

El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez ha albergado hoy la VI Gala de Navidad para los Mayores, que ha reunido a más de ... 1.200 usuarios de los diez centros de participación activa de Marbella. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asistido a un evento ya tradicional en estas fiestas, que ha contado con el espectáculo 'Juntos por Navidad' de los artistas de Radiolé Juanma y Tamara Jerez. Además, se ha vuelto a hacer un reconocimiento a los diez socios que han destacado por su compromiso con las actividades de cada uno de esos equipamientos, los nueve municipales y el que gestiona la Junta de Andalucía en la localidad, una iniciativa que se llevó a cabo por primera vez hace dos años.

