La VI Gala de Navidad de los Mayores reúne a más de 1.200 usuarios de los diez centros de participación activa de Marbella

El Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez ha albergado hoy la VI Gala de Navidad para los Mayores, que ha reunido a más de ... 1.200 usuarios de los diez centros de participación activa de Marbella. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asistido a un evento ya tradicional en estas fiestas, que ha contado con el espectáculo 'Juntos por Navidad' de los artistas de Radiolé Juanma y Tamara Jerez. Además, se ha vuelto a hacer un reconocimiento a los diez socios que han destacado por su compromiso con las actividades de cada uno de esos equipamientos, los nueve municipales y el que gestiona la Junta de Andalucía en la localidad, una iniciativa que se llevó a cabo por primera vez hace dos años.

La regidora ha resaltado ante los asistentes que «con este encuentro musical, que ya se ha convertido en una cita imprescindible de nuestro calendario, queremos rendir un homenaje muy especial a los mayores de la localidad en la antesala de las fiestas navideñas» y ha subrayado «la firme apuesta del Ayuntamiento en este ámbito, con una partida que en 2026 va a duplicar los recursos para ofrecer más y mejores servicios».

Además, ha agradecido «a las familias y a todo el personal de los centros, que dedican su tiempo a cuidarlos y que son un ejemplo de cercanía y compromiso, así como a Marbella Voluntaria y el programa Faro, con el que garantizamos que ninguna persona mayor se sienta sola». La decena de socios de los centros de mayores que se han hecho merecedores de los galardones han sido Miguel Terrén, Antonio López, Micaela Mancilla, Fernando Bayón, Felisa Cano, Isabel Jiménez, Catalina Sierra, Dolores Arias, Asunción Muñoz y Josefa Furión.