El foro 'Rumbo, el futuro de las ciudades sostenibles' analiza el nuevo modelo urbanístico de Marbella

El foro 'Rumbo, el futuro de las ciudades sostenibles' analiza el nuevo modelo urbanístico de la localidad de Marbella este jueves 30 de octubre. La ... cita, organizada por SUR con la colaboración del Ayuntamiento marbellí y Sierra Blanca Estates, se desarrollará en el hotel ME Marbella de 9.00 a 11.00 horas.

Al encuentro, que será ofrecido en directo a través de la web de SUR.es, se podrá asistir por invitación y confirmando previamente la asistencia en forossur@diariosur.es ya que las plazas son limitadas.

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes de la cita que contará con los siguientes ponentes: Pedro Rodríguez, presidente de Sierra Blanca Estates; María Medina, coordinadora del PGOM y POU del Ayuntamiento de Marbella y Pablo Espejo, especialista em Urbanismo del despacho Martínez-Echeverría. Modera Javier Recio, subdirector de SUR.