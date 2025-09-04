Fomento pone de nuevo en marcha el proyecto del intercambiador de San Pedro

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a licitación por 50.714,62 la redacción del proyecto del intercambiador de San ... Pedro Alcántara, el primer paso para que pueda materializarse la nueva infraestructura de transportes. La actuación nace al amparo de un convenio firmado a mediados del pasado mes de febrero entre la titular de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y supondrá una inversión de 1,7 millones de euros que saldrán de las arcas de la Junta de Andalucía.

La licitación de la redacción del proyecto era la siguiente meta que debía conquistarse. Fomento lo hizo el pasado mes de mayo, pero el procedimiento de licitación acabó suspendido tras estimarse un recurso de reposición y no ha vuelto a ser convocado hasta ayer miércoles. Teniendo en cuenta que las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 26 de septiembre, y que la Consejería ha fijado la duración del contrato en cuatro meses, a principios de 2026 deberá estar listo el proyecto. Con el contratiempo, los plazos se ajustan pero, al menos a priori, aún permiten al departamento que dirige Rocío Díaz cumplir con sus previsiones, que pasan por sacar a concurso las obras de ejecución en el primer cuatrimestre de 2026.

El futuro intercambiador de transportes estará ubicado en la avenida José Carlos Carrión Carvajal, en una parcela municipal de 8.000 metros cuadrados conocida como El Cielo de San Pedro, situada en la confluencia entre la carretera de Ronda (A-397) y la Autovía del Mediterráneo (A-7), lo que facilitará la entrada y salida de autobuses.

El intercambiador contará con seis dársenas cubiertas para la parada de autobuses y dos puestos fuera para estacionamiento de autobuses de no salida inmediata, además de un edificio central de 120 metros cuadrados. En este espacio se habilitará un puesto para venta de tickets, información y vigilancia y un espacio para resguardo y espera de viajeros, además de aseos, cuarto de limpieza y almacén.

Rutas y aparcamiento

Con este equipamiento, se prevé atender a más de un centenar de expediciones diarias en días laborables, una cifra que se incrementa durante el periodo estival. Actualmente existen rutas provinciales que enlazan San Pedro Alcántara con grandes equipamientos como el Hospital Universitario Costa del Sol, con el núcleo principal de Marbella, con la capital o con otras poblaciones de la provincia como Fuengirola, Torremolinos o Ronda, entre otros. Además, también existen conexiones interprovinciales y nacionales con parada intermedia en San Pedro Alcántara, que enlazan con puntos de Andalucía como Cádiz, Granada, Sevilla, Algeciras o La Línea de la Concepción.

Hasta ahora, el servicio de transporte en San Pedro Alcántara se ha prestado mediante paradas dispersas en diversas avenidas, lo que no garantizaba un servicio eficiente. Con este nuevo proyecto, la nueva estación centralizará todas las rutas, optimizando los desplazamientos tanto para residentes como para turistas.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto urbanizar la parcela anexa a la zona para convertirla en un área de aparcamiento de vehículos con 270 plazas con el fin de facilitar el acceso de los usuarios al intercambiador.