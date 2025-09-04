Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del proyecto del intercambiador de San Pedro Alcántara. SUR

Fomento pone de nuevo en marcha el proyecto del intercambiador de San Pedro

La Consejería licita por segunda vez la redacción técnica de la infraestructura; que deberá estar lista a principios de 2026

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:10

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a licitación por 50.714,62 la redacción del proyecto del intercambiador de San ... Pedro Alcántara, el primer paso para que pueda materializarse la nueva infraestructura de transportes. La actuación nace al amparo de un convenio firmado a mediados del pasado mes de febrero entre la titular de Fomento, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y supondrá una inversión de 1,7 millones de euros que saldrán de las arcas de la Junta de Andalucía.

