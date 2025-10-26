Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente del Colegio Administradores de Fincas de Málaga, Manuel Jiménez. SUR

Marbella firma un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para reforzar la interlocución con las comunidades

El acuerdo busca agilizar la comunicación entre el Ayuntamiento y las más de 2.000 comunidades de propietarios existentes en Marbella

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:32

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha suscrito un convenio de colaboración con el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla con el objetivo ... de agilizar los canales de comunicación entre la administración local y las más de 2.000 comunidades de propietarios existentes en Marbella.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  4. 4 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  5. 5 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  6. 6 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  7. 7

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  8. 8 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  9. 9

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  10. 10 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marbella firma un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para reforzar la interlocución con las comunidades

Marbella firma un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para reforzar la interlocución con las comunidades