La alcaldesa, Ángeles Muñoz, junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Josele

Finaliza la recuperación del Trapiche del Prado como centro de interpretación

Esta infraestructura histórica del siglo XVII en Marbella incluirá el archivo histórico digitalizado del edificio custodiado en Granada

María Albarral

Marbella

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:20

La rehabilitación del Trapiche del Prado, un histórico edificio del siglo XVII, como centro de interpretación, ya ha llegado a su fin. La alcaldesa, Ángeles ... Muñoz, acompañada de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y de la directora general del ramo, Carmen Díaz, ha destacado en una visita al equipamiento que «se trata de una actuación emblemática, no solo por el valor arquitectónico y cultural del inmueble, sino también por su integración con la futura residencia pública de mayores, primera de la ciudad, que se construye en la misma parcela».

